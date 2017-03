Phú Yên: Mưa lũ làm sập kè, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Tại hiện trường, toàn bộ mái kè đã bị nước lũ tràn qua. Nguyên nhân ban đầu là do khu vực đất nền bên trong kè thuộc dự án Thành phố Sáng Tạo thấp hơn so với đỉnh kè nên khi nước lũ tràn qua đã tạo dòng xoáy vào mái kè, dẫn đến sập.



Trưởng ban quản lý dự án thủy lợi Phú Yên, đại diện chủ đầu tư ông Lê Văn Hương, cho biết, nếu chỉ xây dựng hệ thống kè mà không xây dựng đồng bộ đường giao thông dọc tuyến kè và không san lấp mặt bằng đất nền khu đô thị thuộc dự án Thành phố Sáng Tạo Nam ngang với cos của đỉnh kè thì hệ thống kè sẽ không đảm bảo an toàn.Hiện nay, chênh lệch giữa đỉnh kè với nền khu đô thị từ 1,5 đến 3 mét.



Ước thiệt hại ban đầu khoảng 250 triệu đồng.Mái kè bờ Nam thuộc gói thầu số 6, xây dựng bờ kè dài 1.100 mét đã nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 10/2009. Nhưng sau đó không đầy một tháng đã bị sập một đoạn dài 416 mét do trận lũ lụt năm ngoái và trong tháng 10 vừa qua đã đầu tư hơn 600 triệu đồng để sửa chữa, chưa được nghiệm thu đã bị sập lần thứ hai.



Được biết, đến nay dự án Thành phố Sáng Tạo vẫn còn nằm trên giấy nên nếu lũ tiếp tục xảy ra thì hệ thống kè bờ Nam có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng.





