Phú Yên: Nấu ăn bất cẩn, cả gia đình bị bỏng nặng

Riêng chồng chị Thảnh là anh Nguyễn Xuân Hoàng (35 tuổi) đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên. Theo ghi nhận của bệnh viện, chị Thảnh bị bỏng độ 2, độ 3 với diện tích 45% cơ thể, cháu Ý bị bỏng độ 2 với diện tích 15%, anh Hoàng bị bỏng độ 2 với diện tích 9%.

Anh Nguyễn Xuân Hoàng bị bỏng nặng, đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Theo khai báo của anh Hoàng với bệnh viện, chiều 6-5, trong khi vợ anh đang nấu ăn dưới bếp, do bất cẩn nên lửa lan sang can xăng để gần đó rồi bùng cháy. Do chạy không kịp nên lửa trùm lên người chị Thảnh. Cháu Ý đang ngồi chơi gần mẹ cũng bị cháy theo. Anh Hoàng lao vào dập lửa cứu vợ con cũng bị bỏng.

T.LỘC