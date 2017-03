Phú Yên: Ngư dân được “lộc biển”

Do biển động, khó tìm luồng cá, thời gian đánh bắt trên biển chỉ bằng một phần ba so với trước đây nên trung bình mỗi tàu chỉ thu được sản lượng 600- 1.000 kg. Tuy nhiên, hiện giá cá ngừ đại dương bán tại cảng cá phường 6 ở mức 145.000 - 175.000 đồng/kg, cao hơn 45.000- 70.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm trước và là giá cá ngừ cao nhất từ trước đến nay nên hầu hết các tàu đều có lãi khá.

Trở về cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa sau chuyến đánh bắt đầu năm 2011, hầu hết các tàu câu cá ngừ dại dương của ngư dân Phú Yên đều có lãi khá. Ảnh: Tấn Lộc

Sau khi trừ chi phí, mỗi lao động có thu nhập ít nhất 3 triệu đồng. Trong đó, có nhiều tàu đạt sản lượng 2-3 tấn nên mỗi thuyền viên có thu nhập 10-20 triệu đồng. Nhiều ngư dân cho rằng đây là “lộc biển” mà họ được hưởng ngay trong chuyến đánh bắt đầu tiên, hứa hẹn một năm mới mưa thuận, gió hòa, nhiều may mắn.

Cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa tấp nập trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Ảnh: Tấn Lộc

Những chuyến tàu này trở về đất liền đúng dịp Tết Nguyên đán nên toàn bộ sản lượng cá ngừ đại dương của ngư dân đánh bắt được đều được các thương lái mua ngay tại cảng để cung ứng cho thị trường đang có nhu cầu rất lớn.

Toàn bộ sản lượng cá ngừ về cảng đều được các thương lái mua tại chỗ với giá cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Tấn Lộc

* Cùng ngày, Đồn biên phòng Đông Tác thuộc Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết năm nay sẽ hơn 160 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân TP Tuy Hòa đón giao thừa ngay giữa khơi xa. Phần lớn những tàu này xuất bến từ giữa tháng Chạp năm Canh Dần, còn lại là những tàu ra khơi đánh bắt ngay trong những ngày giáp tết. Dự kiến, những tàu này sẽ trở về từ mùng ba đến giữa tháng Giêng năm Tân Mão 2011.

Sơ chế cá tại cảng để đưa đi xuất bán. Ảnh: Tấn Lộc

TẤN LỘC