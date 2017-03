Phú Yên: Phát hiện dịch nhờ dân lén mang heo đi xét nghiệm

Ngày 23-9, Phú Yên công bố dịch heo tai xanh trong toàn tỉnh. Cơ quan chức năng đã lập các trạm dã chiến, tiêm phòng… để kiểm soát dịch bệnh.

Theo người dân, lệnh này lẽ ra đã ban hành sớm hơn nếu ngành thú y địa phương xử lý kịp thời, đúng mức tin báo heo bệnh từ người chăn nuôi.

Lén mang heo đi xét nghiệm

Đầu tháng 9-2010, gia đình ông Võ Đình Sang ở thôn Giai Sơn (xã An Mỹ, huyện Tuy An - một trong những địa phương chăn nuôi heo có số lượng lớn ở Phú Yên) thấy đàn heo đổ bệnh, chết hàng loạt nên tập trung cứu chữa. Đến ngày 7-9, khi gia đình còn lại 124 con heo, ông Sang báo cáo đến cơ quan thú y địa phương, đề nghị hỗ trợ kỹ thuật để xác định bệnh, biện pháp cứu chữa nhưng không thấy động tĩnh gì. “Sau đó, tôi nhiều lần đề nghị cơ quan thú y lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm heo tai xanh vì tôi nghi đàn heo của gia đình tôi mắc bệnh này. Chờ mãi vẫn không thấy trả lời, tôi gọi điện thoại đến Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo. Thế nhưng mọi việc vẫn bặt vô âm tín” - ông Sang kể.

Người dân phải nhiều lần báo cáo, lực lượng thú y Phú Yên mới đến đưa heo bị dịch tai xanh ở xã An Mỹ, huyện Tuy An đi tiêu hủy. Ảnh: TẤN LỘC

Không thể ngồi nhìn heo nhà chết hàng loạt, ngày 20-9 ông Sang lén chở một con heo bệnh của gia đình đến Phân viện Thú y miền Trung tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đề nghị xét nghiệm bệnh heo tai xanh. Tại đây, Phân viện Thú y miền Trung giải thích việc ông tự mang heo bệnh đi xét nghiệm khi không có cơ quan chức năng xác nhận là trái quy định. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên người dân tự mang heo bệnh đi xét nghiệm nên cơ quan này đã chấp nhận xét nghiệm với lệ phí 610.000 đồng. “Cơ quan này cho tôi biết nếu kết quả xét nghiệm heo mắc các bệnh thông thường thì sẽ báo kết quả về gia đình, còn bị virus heo tai xanh thì sẽ thông báo đến Chi cục Thú y Phú Yên” - ông Sang nói.

Ngày 22-9, Phân viện Thú y miền Trung thông báo kết quả các mẫu xét nghiệm đàn heo của gia đình ông Võ Đình Sang đều dương tính với virus heo tai xanh. Trước đó một ngày, một số cán bộ thú y đã đến nhà ông Sang lấy mẫu bệnh phẩm, bảo để đưa đi xét nghiệm bệnh heo tai xanh. Ngày 23-9, Phú Yên công bố dịch heo tai xanh trên toàn tỉnh.

Chậm xét nghiệm vì không thấy triệu chứng

Theo nhiều người nuôi heo ở xã An Mỹ, thông thường người chăn nuôi có thể giấu dịch bệnh vì lo sợ bị thiệt hại, còn ở xã An Mỹ, trong khi người nuôi heo lo lắng, hoang mang trước dịch bệnh thì ngành thú y Phú Yên lại có biểu hiện che giấu dịch. Thanh minh trước bức xúc của người dân, ông Tống Văn Đường, Trưởng trạm Thú y huyện Tuy An, nói: “Tôi không nhớ rõ nhưng khoảng ngày 13-9, Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có gọi điện thoại yêu cầu Chi cục Thú y Phú Yên kiểm tra thông tin phản ánh của ông Võ Đình Sang. Tuy nhiên, lãnh đạo Chi cục Thú y Phú Yên chỉ đạo chúng tôi tiếp tục theo dõi vì khi mổ heo của gia đình ông Sang không có biểu hiện của bệnh tai xanh”.

Ông Nguyễn Minh Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Phú Yên, cũng giải thích: “Sau khi ông Sang báo cáo, chúng tôi cử cán bộ mổ khám heo của gia đình ông Sang hai lần nhưng đều không thấy có triệu chứng bệnh tai xanh nên chỉ cùng gia đình tiêm vắcxin, phân công cán bộ theo dõi. Sau khi theo dõi 12 ngày, do đàn heo tiếp tục chết nên chúng tôi lấy mẫu gửi đi xét nghiệm”. Ông Hòa cũng cho hay không biết chuyện ông Sang tự mang heo bệnh đi xét nghiệm.

Thực tế, ngoài đàn heo hàng trăm con của gia đình ông Võ Đình Sang chết do dịch tai xanh, hàng trăm con heo của hơn 10 hộ khác ở xã An Mỹ cũng chết hàng loạt với các triệu chứng tương tự. “Khi heo bệnh, chúng tôi báo cán bộ thú y nhưng họ chỉ đến nhìn rồi đi. Hầu hết các gia đình có heo chết hàng loạt đều không được cán bộ thú y hướng dẫn cách phát hiện, phòng chống nên dịch lây lan rất nhanh” - bà Nguyễn Thị Th. ở thôn Giai Sơn, có đàn heo 11 con bị chết sạch, bức xúc.

Cũng vì không được cán bộ thú y hướng dẫn, hầu hết xác heo chết không được tiêu hủy mà chủ yếu bị vứt ra môi trường. Người dân cho rằng chính thái độ thờ ơ, xử lý thiếu kịp thời của cán bộ thú y đã khiến dịch tai xanh bùng phát, lây lan nhanh ở Phú Yên.

