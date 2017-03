Phú Yên: Phát hiện một vết nứt dài, lún sâu

* Hơn 130 hộ dân bị đất lở uy hiếp



Hiện nhờ trời tạnh mưa và hửng nắng nên tình trạng đất nứt, sạt lở ở địa phương này không diễn biến phức tạp thêm. Tuy vậy, vẫn chưa thể tiếp cận chỗ nứt mới do nước suối lớn và chảy xiết.“Một vết nứt lớn có chiều ngang cỡ 1m, lún sâu 3-4m chạy ngang trước sân khiến hai ngôi nhà này có thể đổ nhào bất cứ lúc nào” - ông Nam nói. Bên cạnh đó, một vết nứt dài và sâu cũng vừa xuất hiện trên con đường trước mặt UBND xã An Lĩnh ở thôn Thái Long.



Theo thống kê, đến trưa 11-11 tại xã An Lĩnh có tổng cộng 133 hộ dân bị tình trạng đất nứt uy hiếp, gây nứt nhà. Trong đó, thôn Phong Thái có 55 hộ, thôn Vĩnh Xuân 25 hộ, thôn Quang Thuận 13 hộ và thôn Thái Long 40 hộ. Ông Nam cho biết tất cả các hộ này sẽ được xã tính toán để sớm di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên hiện khu tái định cư Giếng Giông của xã chỉ còn khả năng tiếp nhận khoảng 60 hộ.



Cũng trong sáng 11-11, ông Trần Quốc Vương, cán bộ phụ trách giao thông - thủy lợi xã An Lĩnh, cho hay con đường liên thôn ở vùng 8 thôn Thái Long đã bị đất nứt trên đồi đổ xuống gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Người dân phải đạp rừng để đi tạm nhưng chỉ đi bộ, còn xe máy, xe đạp đều không thể đi được. Trên con đường từ thôn Phong Thái lên trung tâm xã, người dân đã dùng đất đá lấp tạm các vết nứt lớn trên đường để đi lại, nhưng xe máy hầu như không lưu thông được vì đất lún, có thể bị rơi xuống hố sâu.



Ông Trần Văn Bửu, phó bí thư Đảng ủy xã An Lĩnh, nói: “Nếu trời tiếp tục không mưa, xã sẽ huy động lực lượng xung kích và thanh niên khắc phục tạm con đường để xe máy có thể qua lại. Xã An Lĩnh cũng đã kiến nghị UBND huyện Tuy An đầu tư sửa chữa lớn con đường này càng sớm càng tốt để đảm bảo lưu thông giữa các vùng trong xã, vì đây là con đường huyết mạch”.





Theo DUY THANH (TTO)