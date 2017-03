Phú Yên: thêm một người chết do lũ cuốn

* Bình Định: nước lũ tiếp tục dâng cao



Đến sáng nay, tại tỉnh Phú Yên, lũ đã rút bớt so với tối 2-11. Theo thông báo mới nhất của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 2.080 ngôi nhà bị ngập, ba nhà sập hoàn toàn, năm nhà bị hư hỏng, xiêu vẹo; 850ha lúa, hơn 1.000ha mía, 370ha sắn bị ngập trong nước lũ.Theo thông báo lũ khẩn cấp của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Phú Yên, chiều và đêm 2-11, lũ trên các sông ở Phú Yên đã đạt đỉnh và đều trên mức báo động 3. Hiện nước lũ các sông đang xuống chậm, nhưng duy trì ở mức cao và có thể lên lại.



* Sáng 3-11, ông Nhâm Xuân Sỹ, phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, cho biết chiều và tối nay (3-11), mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ lên ở mức báo động 2, có khả năng vượt báo động 2, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, lũ lớn vùng hạ lưu và ngập úng ở vùng trũng. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các địa phương chủ động các phương án phòng chống mưa lũ, sẵn sàng di dời dân ở những vùng trũng, vùng có nguy cơ lở núi. Hiện nay, thời tiết ở Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, lũ lớn có thể đổ về bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhiều người dân ven sông Trà Khúc vẫn mạo hiểm lội ra sông vớt củi.



* Bình Định: Nước lũ tiếp tục dâng cao



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên trong đêm qua và sáng nay 3-11, trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.



Lượng mưa đo được từ ngày 1-11 đến 7g sáng 3-11 phổ biến khoảng 150 mm - 250mm. Mực nước tại các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Trong đó, Sông Kôn tại Thạnh Hòa đo được 7m 59, dưới mức báo động 3 và nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh.









Theo (TTO)



Nước lũ đã chia cắt nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ DT 640 nối từ trung tâm huyện lỵ Tuy Phước về các xã Khu Đông, như Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thắng (huyện Tuy Phước), Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Thắng (huyện Phù Cát). Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã cũng chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu từ 1 - 1,5m. Người dân phải dùng đò hoặc xe vận tải để trung chuyển.Nước lũ đã làm tuyến xe buýt từ Qui Nhơn đi huyện Phù Cát bị tê liệt hoàn toàn.Hàng ngàn công nhân ở các xã khu Đông (huyện Tuy Phước) đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Tài (Qui Nhơn) không thể đến nơi làm việc và gần 30.000 học sinh các cấp trên địa bàn huyện Tuy Phước phải nghỉ học trong sáng 3-11. Theo trung tâm khí tượng tượng thủy văn Bình Định, trong 3 ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có các đợt mưa vừa, mưa to đến rất to và mực nước các sông tiếp tục dâng cao.* Tại Quảng Bình, hai trận lũ lớn trong tháng 10 vừa qua đã làm ngập hầu hết 7/7 huyện thị của tỉnh, khiến các nguồn nước sông và trên 108.400 giếng nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Theo kết quả kiểm nghiệm của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, nguồn nước giếng và nước sông ở lưu vực các sông Gianh, Nhật Lệ, Roòn, Dinh, Kiến Giang, Lý Hòa... đều bị ô nhiễm chất hữu cơ và coliform. Đặc biệt là tại sông Kiến Giang và Nhật Lệ hàm lượng sắt tăng từ 9,3-14 lần so với trước lũ lụt, coliform tăng 17,3-62,56 lần và amoni tăng 13,5-14 lần. Tại sông Gianh, lượng chất rắn lơ lửng tăng 4-9,5 lần, amoni tăng 3,8-25 lần.Ông Phan Xuân Hào, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Bình, cho biết: “Với mức ô nhiễm như vậy thì sức khỏe của người dân sẽ bị ảnh hưởng nhiều là đương nhiên. Tỉnh đang huy động bà con dọn dẹp và xử lý môi trường, đặc biệt là khử trùng giếng nước sinh hoạt bằng Cloramin B... Kinh phí cho công tác này dự kiến khoảng 9 tỉ đồng, nhưng hiện tỉnh mới được hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ môi trường VN 1 tỉ đồng”.