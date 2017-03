Phú Yên: Xe khách lật trên đèo Quán Cau

(PL)- Lúc 4 giờ 30 ngày 1-7, chiếc xe khách biển số 18N-2188 từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi Nam Định trên quốc lộ 1A, khi đang xuống đèo Quán Cau (thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) đã lao xuống rãnh thoát nước bên đường, lật ngửa lên trời. Chiếc xe trên do tài xế Phạm Văn Nghĩa (ở Nam Định) điều khiển, chở hơn 50 hành khách và chất đầy hàng. Vụ tai nạn đã làm bà Bùi Thị Mến (quê Nam Định, hành khách đi trên xe) chết tại chỗ, hai phụ xe bị thương nặng, nhiều hành khách bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách và nhiều hàng hóa bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu do xe đổ đèo nhanh, đường có rãnh sâu nên tài xế lạc tay lái.

Hiện trường vụ lật xe trên đèo Quán Cau (Phú Yên). Ảnh: N.THANH

Cùng ngày, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), xe khách biển số 86K-0593 chạy hướng TP.HCM-Phan Thiết đã tông vào xe môtô chạy ngược chiều không biển số. Hai người trên xe là Nguyễn Văn Hưng và Mang Văn Nghiệp chết tại chỗ.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 1-7, tại điểm giao đường Lê Hồng Phong-Phong Châu (TP Nha Trang, Khánh Hòa), một xe ôtô chở đất đã cán chết một học sinh. Nạn nhân là em Lê Thị Đài Trang (học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hiền) đi học về bằng xe đạp.

T.LỘC - N.THANH - PN - T.NGUYỄN