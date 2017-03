Phục chức cho chủ tịch phường từng bị khởi tố

Theo Nguyễn Long (TNO)

Tháng 3.2012, ông Lâm đang là Chủ tịch UBND phường 8, TP.Vũng Tàu, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại để điều tra về hành vi trên.Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào năm 1990, Xí nghiệp dịch vụ xây lắp Côn Đảo mượn 300 m2 đất của P.8 để làm khu lán trại, nhà xưởng và kho chứa vật liệu xây dựng. Năm 1995, xí nghiệp này cho ông Nguyễn Công Uẩn sử dụng làm xưởng cưa. Năm 1999, ông Uẩn bán lán trại này (nay là số 261B, Thi Sách, P.8) cho ông Nguyễn Văn Đông. Năm 2005, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi khu đất này và bồi thường cho ông Đông hơn 46 triệu đồng.Nhưng, sau đó, ông Đông làm giả nhiều loại giấy tờ và được các ông Lâm và Nguyễn Thế Tiến (62 tuổi, nguyên cán bộ địa chính P.8, bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái…”) xác nhận nên UBND TP.Vũng Tàu đã duyệt kinh phí bồi thường bổ sung hơn 2,4 tỉ đồng cùng với một lô đất tái định cư khác.Ngay sau khi ông Lâm được đình chỉ điều tra, ngày 17.4, UBND TP.Vũng Tàu đã ra quyết định về việc khôi phục công tác và chức vụ đối với ông. HĐND TP.Vũng Tàu cũng công bố quyết định cho ông Lâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật với tư cách là Đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016.Theo Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lý do đình chỉ vụ án đối với ông Lâm là thời điểm xảy ra vụ án ông Lâm mới được phân công giữ chức chủ tịch phường (tháng 6.2009) nên chưa biết hết những thông tin về quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của ông Đông vào những năm trước. Ông Lâm chưa nắm rõ tình hình đất đai ở địa phương thuộc phạm vi trách nhiệm UBND P.8 quản lý. Ông Lâm cũng không có vụ lợi hay động cơ cá nhân khi xác nhận. Ông Lâm thực hiện hành vi mang yếu tố lỗi vô ý vì quá tin tưởng cấp dưới... Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý có văn bản xác nhận gửi đến cơ quan tố tụng xin xem xét, chiếu cố cho ông Lâm.