Phục hồi điều tra vụ đánh người ở quán cơm Minh Đức

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Dương Trọng Nghĩa và Nguyễn Đình Hoàng là hai nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ môtô Thành Công Sài Gòn (đang hợp đồng bảo vệ quán cơm) về tội cố ý gây thương tích. Một bảo vệ khác là Nguyễn Minh Dương có liên quan đến vụ án này cũng đang được xem xét, củng cố hồ sơ về cùng hành vi trên.

Trước đó, ngày 31-7-2010, ông Lê Văn Ngai (61 tuổi, quốc tịch Hà Lan) đến dùng cơm tại quán cơm Minh Đức và bị các bảo vệ này hành hung, thương tật 8%.

Tháng 9-2010, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nghĩa, Hoàng, Dương và sau đó cho cả ba tại ngoại. Tháng 1-2011, Công an quận 1 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra do hết thời gian điều tra nhưng chưa xác định được tỉ lệ thương tật của từng đối tượng đã gây ra cho ông Ngai. Ngày 11-3, ông Ngai đã gửi đơn khiếu nại quyết định tạm đình chỉ điều tra trên (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin).

AN DANH