Phường nháo nhào vì mất con dấu

Thủ tục làm lại con dấu bị mất Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu cần làm lại, thủ tục gồm: Văn bản đề nghị làm lại con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan cấp xã nơi xảy ra mất con dấu gửi cơ quan công an nơi đã giải quyết làm con dấu; giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của con dấu bị mất do cơ quan công an cấp. Trong thời hạn bốn ngày làm việc, công an phải giải quyết cho cơ quan bị mất con dấu (Theo Thông tư 07/2010/TT-BCA của Bộ Công an)