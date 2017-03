Pokémon Go quấy rối và gây hại

“Con ơi là con, Pokémon Go, trời ơi!”; “Có mẹ nào đồng cảnh ngộ như em không, thằng con đang học lớp 5 của em thôi, nó cứ suốt ngày đi bắt Pokemon khiến em phát rầu” - nhiều bà mẹ đã than phiền trên một diễn đàn.

Mệt vì bị dụ chơi game

Những ngày này trò chơi Pokémon Go đang gây sốt trên các thiết bị di động tại Việt Nam. “Đừng mời mình chơi Pokémon Go với bất cứ hình thức nào nhé các bạn. Đã bắt đầu nhận được lời mời từ tuần trước. Mong các bạn cứu xét trước, loại mình khỏi vòng mời mọc nhé!”, “Làm ơn đi, tôi không chơi đâu”, trên Facebook đã xuất hiện những lời than thở, bực dọc của những người được mời gọi chơi Pokémon Go.

Ngay từ lúc trò chơi Pokémon Go chưa xuất hiện tại Việt Nam, cộng đồng mạng đặc biệt là các mạng xã hội đã lập ra các nhóm hội để bàn cách… hack trò chơi này.

Pokémon Go hoạt động theo hệ thống định vị toàn cầu, giao diện trò chơi tương tự như bản đồ trên các thiết bị di động, vị trí của các Pokemon xuất hiện ở bất kỳ đâu và người chơi phải đi đến vị trí đó để bắt. Trong quá trình di chuyển, người chơi phải liên tục nhìn vào màn hình điện thoại để tìm kiếm và xác định phương hướng. Vậy nên mới có chuyện đang đi đường phải thắng “cạch” xe lại, móc điện thoại bấm bấm theo định vị để “bắt cho được con Pokemon”.

LT (ngụ quận 12) cho biết mình chơi trò này theo trào lưu: “Thấy báo chí, mạng xã hội đưa nhiều nên tải về chơi thử. Mới mấy ngày mà bắt được 15 con Pokemon rồi, giờ đang định nạp tiền để mua chất dẫn dụ (một cách thức để thu hút Pokemon), bắt cho được nhiều con Pokemon khủng”. NN (ngụ quận Bình Thạnh) hào hứng: “Bắt được nó (ý nói con Pokemon) thích lắm, bắt càng nhiều thì le-vồ (level - trình độ) càng ngon”.

Ăn theo trào lưu, nhiều nhóm hội trên Facebook cũng được lập ra như Pokémon Go, Pokémon Go - Việt Nam, Pokemon memes… để tăng lượt chia sẻ và thích trang, mời bạn bè hoặc cả người không quen biết.





Tụm nhau “săn” Pokemon. Ảnh: KT

Không dính tai nạn thì cũng dễ phạm luật

Tuy nhiên, cơn sốt trò chơi này đã gây không ít phiền toái, thậm chí gây sự cố nguy hiểm cho chính người chơi hoặc người khác không tham gia chơi.

Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng khi con mải chơi có thể gặp tai nạn, học hành giảm sút, ảnh hưởng sức khỏe. “Nếu ở nhà, việc không chú ý quan sát dễ khiến trẻ té ngã, va đập đầu vào tường, vào các cạnh sắc nhọn gây sát thương. Ra đường không tập trung thì dễ bị xe đụng phải hoặc lọt cống rãnh” - một người bày tỏ.

Các rắc rối về mặt luật pháp cũng có thể xuất hiện. Trong ngày 9-8, Đội CSGT số 1 Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng chục trường hợp đi xe máy và đi bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ vì mải mê “săn” Pokemon. Trong đó, có bảy trường hợp bị xử phạt về hành vi đang điều khiển xe mà sử dụng điện thoại di động và đi bộ qua đường không đúng nơi quy định với mức phạt từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng/trường hợp.

Khoảng 22 giờ 20 ngày 8-8, Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú quận 3) vào Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1) thì trông thấy chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (35 tuổi, ngụ quận 10) vừa đi bộ vừa chơi Pokémon Go. Hiếu nhanh chóng giật điện thoại của chị Trâm rồi bỏ chạy. Một nhân viên bảo vệ Công viên Tao Đàn lập tức đuổi theo, truy bắt được Hiếu cùng tang vật, giao nộp công an.

Trước đó, một thành viên trên Facebook cũng chia sẻ câu chuyện cô gái đang chơi trò Pokémon Go tại giao lộ Trường Chinh - Trương Công Định (quận Tân Bình) bị giật điện thoại. “Khổ thật, điện thoại rẻ như bèo mà muốn giải trí theo trào lưu thế giới cũng lo ngay ngáy” - người này nói.