PV báo Pháp Luật TP.HCM lại bị cản trở tác nghiệp

Hai dân phòng trong nhóm người đã tước máy ảnh, điện thoại và bắt giữ phóng viên.

Anh Nam trả lời mình là PV của báo Pháp Luật TP.HCM và có giấy giới thiệu. PV tác nghiệp theo đúng Luật Báo chí, nơi chụp ảnh không có bảng cấm quay phim chụp ảnh nên không đồng ý xóa ảnh. Lúc này, một người đàn ông mặc thường phục (áo trắng) đến lớn tiếng: “Phải xóa ảnh ngay” và yêu cầu PV xuất trình giấy tờ. Nhưng không đợi PV Nam lấy giấy giới thiệu, người đàn ông này đã xấn tới khóa tay anh Nam trước sự chứng kiến của nhiều người. Kế đến, một nhóm dân phòng, công an khác ập đến khóa chặt tay và áp giải PV đến một trụ sở cơ quan nhà nước gần đó.

Nhóm người này cũng thu giữ điện thoại, máy ảnh của PV Nam. Được một lát hai người mặc sắc phục công an đến. PV đề nghị lập biên bản vụ việc nhưng không được đáp ứng. Sau đó một cán bộ công an tỉnh đến thì PV mới được “giải thoát” và nhận lại máy ảnh, điện thoại. PV đi cùng vị cán bộ công an tỉnh ra đến cổng thì người đàn ông mặc áo trắng khi nãy bước đến chỉ vào mặt PV và đe dọa: “Ra khỏi cổng sẽ xử đẹp”.

Trước sự việc này, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết đây là “sự cố”, do “mấy anh em có sự nhầm lẫn nên nhà báo thông cảm”. Thượng tá Nguyễn Văn Nhớ, Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa, cũng cho biết do lực lượng dân phòng nóng vội và có hành xử không đúng. Tuy nhiên, khi PV nêu rằng người đàn ông mặc thường phục có thẻ ngành, tự xưng là công an đã khóa tay và có hành vi đe dọa PV thì Thượng tá Nhớ cho biết sẽ xác minh lại.

CHÂU SƠN