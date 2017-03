Quá dễ để chơi game online ở server nước ngoài

Alliance of Vallant Arms

Tham gia global server (máy chủ toàn cầu) của trò chơi bắn súng trực tuyến góc nhìn thứ nhấthơn hai năm nay, game thủ Lê Anh Minh ở Hà Nội cho biết: "Trò chơi này do Hàn Quốc sản xuất, chúng tôi thường xuyên 'chiến đấu' tại máy chủ ở Nhật Bản. Lượng người Việt tham gia lúc đông nhất cũng đạt con số hàng nghìn. Các clan (bang, hội) của người Việt lúc nào cũng đoạt thứ hạng cao trên bảng tổng sắp".

"Tôi được tự do chơi, chán thì nghỉ chứ không phải lo sợ việc giới hạn về mặt thời gian hay gameplay kém hấp dẫn do phải loại bỏ một số nội dung nhạy cảm nào đó", anh Minh lý giải tại sao không lựa chọn sản phẩm tương tự phát hành trong nước như Đột kích (VTC Game), Biệt đội thần tốc (VNG) hay Đặc nhiệm anh hùng (FPT Online).

Alliance of Vallant Arms, trò chơi bắn súng trực tuyến có lượng người Việt tham gia đông đảo tại các server quốc tế. Ảnh chụp màn hình.

Đồng quan điểm với người này là rất nhiều game thủ đang hằng ngày có mặt trong các trò chơi quốc tế như Aion - The Tower of Eternity, Rakion, Gunz... Họ cho biết, trước đây chơi ở server quốc tế còn gặp nhiều khó khăn như đường truyền Internet không tốt, giao tiếp khó do bất đồng ngôn ngữ. Nhưng với sự nâng cấp ngày càng tốt hơn về băng thông của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các trò chơi này cũng đã được Việt hóa nên việc tham gia rất dễ dàng.

"Nếu xét theo văn bản quy định tiêu chí game bạo lực của Sở Thông tin Truyền Thông TP HCM mới ban hành gần đây, thì 100% trò chơi trực tuyến có server ở nước ngoài mà game thủ Việt đang tham gia đều là sản phẩm bạo lực", một chủ tiệm Internet tại TP HCM nhận xét. "Từ trước đến nay, các trò chơi này đều không phải qua thẩm định cũng như chịu bất cứ kiểm soát nào của cơ quan chức năng".

Với sự tự do và thiếu kiểm soát như trên, người chơi ở VN còn dễ dàng tiếp xúc với game sex trực tuyến. Không dừng tại đó, nhiều cá nhân còn mở server game riêng, đặt tại nước ngoài nhằm kiếm lời bất hợp pháp. Việc thanh toán khá dễ dàng vì mọi người có thể đóng phí trực tuyến (với game thu phí giờ chơi) hoặc mua vật phẩm (với game miễn phí giờ chơi) bằng thẻ tin dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế. Theo nhiều người, số tiền bỏ ra của một game thủ chơi ở global server một tháng dao động từ 10 đến 100 USD.

Một trò chơi trực tuyến có nội dung nhạy cảm mà game thủ Việt có thể tham gia ở các server nước ngoài. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với VnExpress.net, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến trong nước tỏ ra bất bình trước tình trạng này. "Sản phẩm của chúng tôi, từ lúc nhập về đến khi phát hành và thương mại hóa đều chịu thẩm định, kiểm soát. Chúng tôi hoạt động kinh doanh theo quy định của luật pháp và đóng thuế cho Nhà nước, thậm chí còn phải hứng chịu rất nhiều búa rìu dư luận về nội dung", đại diện một nhà phát hành game nội địa so sánh.

Trên nhiều diễn đàn trực tuyến, cộng đồng game thủ khẳng định nếu giờ chơi bị xiết chặt, server ngưng hoạt động sau 22h hoặc đóng cửa toàn bộ các game online trong nước, họ cũng vẫn có thể chơi ở server nước ngoài.

Theo Hoàng Huy (VNE)