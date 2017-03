"Quà mừng cưới" kinh hoàng của cô gái hận người yêu đi lấy vợ

Quả mìn trong cốp xe máy phát nổ khiến Vũ Thị Thúy (SN 1987, ở Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội) tử vong. Hung tin nhanh chóng được báo về cho gia đình bà Đoàn Thị Thanh, mẹ Thúy, khiến bà chết ngất.

Trong mắt bà cũng như nhiều người khác, Thúy là cô gái hiền lành, chịu khó, chân yếu tay mềm, được mọi người yêu quý. Một mình Thúy thuê nhà trọ trên Hà Nội làm kế toán cho một công ty tại Cầu Giấy. Không ai dám tin Thúy có thể kiếm thuốc nổ, cài mìn rồi có thể kích nổ tự sát.



Chiếc xe máy của Vũ Thị Thúy bị nổ tan hết phần đuôi xe.





Cố nén nỗi đau mất con, bà Thanh kể về mối tình giữa con gái mình và anh Trần Văn Chung (SN 1984, ở thôn Đích Sơn - Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương). Bà nói Chung chưa bao giờ về nhà bà chơi nhưng bà đã từng nghe con gái kể có người yêu học hành tử tế, đã tốt nghiệp thạc sĩ.Sau một thời gian, con gái bà lại buồn rầu cho biết tình yêu gặp trắc trở do gia đình bạn trai không đồng ý vì cho rằng hai người không hợp tuổi. Thấy con gái buồn nản, bà Thanh cũng nhiều lần khuyên con gái tìm người con trai khác nhưng Thúy nói rất yêu Chung.

“Cách đây hơn một tháng, khi được hỏi về chuyện tình cảm, nó vẫn tỏ ra lạc quan nói bạn trai hứa sẽ thuyết phục gia đình để hai đứa đến được với nhau”, bà Thanh vừa khóc vừa nói.

Lần gần nhất Thúy về nhà là dịp nghỉ lễ Giỗ tổ. Thúy về rồi lại đi ngay. Bà Thanh muốn giữ con lại thì Thúy xin phép lên sớm để đi chơi với bạn bè. Tưởng thật nên bà Thanh đồng ý. Không ngờ chỉ ngay chiều ngày hôm sau, tin dữ ập về khiến cả gia đình chết lặng.

Bà Thanh cho đến giờ vẫn một mực không tin con gái mình là người cài thuốc nổ gây ra vụ án; bà khẳng định con gái bị hãm hại.

Không khí ảm đạm cũng đang bao trùm lên gia đình ông Trần Văn Tợn (SN 1932) ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương. Vụ nổ mìn xảy ra ngay trong nhà ông, ngay sau đám cưới của con trai, khiến một người chết, con ông trọng thương. Sau thời gian làm việc với cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường và dọn dẹp vụ nổ, căn nhà chìm và bóng tối. Không ai muốn bật đèn. Tai ương đến quá bất ngờ biến ngày vui thành ngày tang tóc.

Anh Trần Văn Chung con trai ông đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). “Tội nghiệp con dâu tôi, ngày vui thành ngày tai họa, lấy chồng chưa được một ngày đã phải lên bệnh viện chăm chồng đầy thương tích”, bà Gắng rớm nước mắt nói.

Ông Tợn kể, hôm đó sau đám cưới buổi sáng, hai vợ chồng anh Chung sang nhà chị gái để chuẩn bị cho đám cưới của cháu gái vào ngày hôm sau. Buổi chiều chỉ có hai vợ chồng ông dọn dẹp ở nhà. “Khi đó tôi thấy một người con gái đi chiếc xe Jupiter màu đỏ, BKS 33M8 - 5408, vào sân. Tôi chạy ra thì thấy Thúy. Vốn trước đây, khi còn là người yêu con trai tôi, Thúy có về nhà chơi mấy lần nên tôi biết mặt. Sau đó gia đình tôi phản đối vì hai người không hợp tuổi. Cứ nghĩ Thúy nghe tin người yêu cũ lấy vợ, về tận quê chúc mừng, tôi cũng cảm động mời vào nhà uống nước rồi gọi con trai về tiếp”, ông Tợn kể.

Anh Trần Văn Chung đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Ông Tợn cho biết, anh Chung và bạn gái cũ nói chuyện bình thường chứ không có to tiếng gì. Lúc hơn 17 giờ 30, Thúy đứng dậy ra về, còn chào vợ chồng ông Tợn. “Con tôi tiễn Thúy ra ngoài cổng, ở trong nhà tôi còn nghe rõ Thúy nói rằng em mừng cho anh chị, em có quà để chúc phúc anh chị. Rồi Thúy mở cốp xe và sau đó là tiếng nổ kinh hoàng”, bà Gắng nhớ lại.

Thúy tử vong tại chỗ, anh Chung bị thương nặng, được chuyển gấp lên Hà Nội cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm vùng mặt, bụng và đùi vì nhiều mảnh vụn trong vụ nổ bắn vào.

Bước đầu Công an tỉnh Hải Dương khẳng định, tiếng nổ phát ra từ phần đuôi xe của Thúy. Khối lượng thuốc nổ bao nhiêu, loại gì, cơ chế kích nổ ra sao, đang phải chờ giám định khoa học hình sự của Bộ Công an vào cuộc. Nghi phạm gây ra vụ nổ theo xác định ban đầu từ cơ quan công an chính là Vũ Thị Thúy. Do nghi phạm đã tử vong nên cơ quan công an không khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

