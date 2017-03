Quái xế” tung hoành giữa khu dân cư

Gần đây mỗi buổi chiều cuối tuần tại các tuyến đường nội bộ, hàng trăm thanh niên tụ tập đua xe gây mất an ninh trật tự. Bác Nguyễn Hồng Thanh, một cư dân tại đây, than thở: “Người dân không ai được nghỉ trưa yên ổn vì âm thanh động cơ rầm rú. Đến chiều cũng chẳng ai dám đi bộ thể dục hoặc dạo chơi vì sợ xe tông”.

Trong hai ngày 6 và 7-4, Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại đây và ghi nhận những gì người dân phản ánh là chính xác.

Từ 13 giờ, gần trăm thanh niên nam nữ đi thành từng tốp từ TP.HCM và vùng giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương… kéo về tụ tập tại các tuyến đường ở khu dân cư Phú Nhuận. Hai bên đường, đám đông đứng dọc cổ vũ cuồng nhiệt cho từng nhóm thanh niên rạp mình trên xe nẹt pô inh ỏi cùng đua tốc độ trên đoạn đường dài khoảng 1 km. Các “quái xế” đua một vòng quay đầu trở lại đua tiếp lên xuống nhiều lần.

Nhiều tốp thanh niên “so tài” trên đường nội bộ khu dân cư Nam Long-Kiến Á. Ảnh: Đ.LÊ

Nếu đánh hơi có công an, “quái xế” bỏ chạy tán loạn theo nhiều hướng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, tất cả quay trở lại và tiếp tục cuộc chơi tốc độ.

Một cán bộ Công an phường Phước Long B xác nhận: “có xảy ra tình trạng trên. Công an có đến xử lý nhưng khi lực lượng vừa xuất hiện ở đầu cầu Long Phú là họ đã được báo động giải tán. Hiện Công an quận 9 đang lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết tình trạng tụ tập đua xe, gây rối tại khu dân cư Nam Long-Kiến Á và Phú Nhuận”.

ĐĂNG LÊ