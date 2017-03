Quận 1, TP.HCM: Đường chung thành bãi thu tiền riêng

. Một nhóm “anh chị” đứng ra “thu phí” xe ô tô khi dừng, đỗ trên đường Lê Văn Hưu, dù đường này không thuộc diện bị thu phí. Ông có nắm thông tin này không? + Trung tá Lê Đức Thuận, Trưởng Công an phường Bến Nghé, quận 1: Đường này cho phép ô tô đậu theo ngày chẵn, ngày lẻ và không phải nộp phí. Chúng tôi cũng nắm thông tin đó và đang phối hợp với Đội hình sự Công an quận 1 để xác minh, mời một số đối tượng lên làm việc. . Người dân ở đường này cho biết việc “thu phí” đã diễn ra trong vài năm qua, ngày cao điểm, nhóm này hướng dẫn tài xế đậu cả hai chiều, thu tiền cả 100 xe, cánh tài xế ô tô đã nhiều lần kiến nghị trên VOV giao thông nhưng chưa bị công an xử lý. Vì sao như vậy, thưa ông? + Tôi đã chỉ đạo công an khu vực lập danh sách nhóm đối tượng này để phối hợp với hình sự quận xử lý. . Xin cảm ơn ông.