Quán bún bò 'bá đạo' nhất Sài Gòn bị tịch thu ‘nội quy’

Chủ quán bún bò gây sốt với những bảng thông báo lạ. Ảnh: afamily

Chủ quán là anh Nguyễn Hoàng Anh Dũng, 48 tuổi, người Sài Gòn. Với phương châm sống “không tính toán gì lâu dài, cứ sống cho ngày hôm nay thôi. Hôm nay phải vui hơn ngày mai vì ngày mai đâu biết trước việc gì xảy ra, cứ sống vui hôm nay đi đã”, anh Dũng đã mở một quán bún bò gân vỉa hè và đã thu hút sự chú ý của mọi người vì sự hài hước của mình khi đặt những bảng thông báo “không giống ai” trong quán.

Theo báo motthegioi, anh Dũng chính là lứa ca sĩ đầu tiên đã từng hát song ca cùng ca sĩ Phương Thanh. Lận đận theo nghiệp ca hát suốt 11 năm, anh Dũng quyết định bỏ ca hát mở công ty đào tạo boyband. Sau một thời gian ngắn, anh cảm thấy mình không còn yêu thích nghệ thuật nữa nên chuyển sang buôn bán đủ thể loại, và gần đây nhất là chuyển qua bán… bún bò Huế.

Quán bún bò của anh Dũng có một điều đặc biệt vào thời điểm sau 19h30. “Lúc đó thì thịt bò, chả đã hết, chúng tôi không nhận khách nữa, nhưng vẫn còn bún và nước lèo nên tôi thường tặng cho những người nhặt rác, bán vé số tình cờ đi qua khu vực này và những tô bún này hoàn toàn miễn phí”, anh Dũng cho biết. Quán của anh Dũng vì thế cũng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người lao động thu nhập thấp. Ảnh: afamily Quán bún bò của anh Dũng trước đó cũng đã gây sốt trên mạng bởi một thông báo nghỉ Tết khá hài hước: "....Vì tình hình Tết Nguyên Đán, quý khách nhất định sẽ về quê, hay đi du lịch gì đó... Nên bún bò gân đành phải tạm ngưng, vì có cố gắng cũng sẽ rất ế...".

Ngay khi bảng thông báo dí dỏm lan truyền trên mạng, thấy mọi người thích thú và thấy hiệu quả không ngờ của của sự hài hước mang lại, chủ quán bún bò đã tiếp tục sáng tạo ra một số tấm bảng khác.

Trong quán có bảng nhắc nhở xả rác đúng nơi quy định… bằng thơ:

“Thiệt tình chẳng muốn làm thơ;

Nhưng vì bức xúc nên đành ra tay;

Ai kia xả rác tùm lum;

Làm ơn làm phước bỏ vào đúng nơi;

Trả free khăn ướt cũng free;

Đòi hỏi chi nữa nói hoài không nghe;

Làm thơ nhiêu đó là xong; Gân bò viên chả chân thành cám ơn”.

Nhưng gây sốt nhất, có lẽ là tấm bảng nội quy có một không hai của quán:

Bảng nội quy bá đạo

Nội dung bảng nội quy như sau:

1. Không nhiều chuyện, không lên mạng nói xấu chủ quán.

2. Không phải là Bún bò Huế. Nếu ăn thấy dở ẹc thì ráng chịu không được chê, phải ăn hết không cho đổ lại, ăn không vô cũng phải trả tiền.

3. Quý khách ăn thiếu vui lòng thế chấp giấy tờ nhà, giấy hôn thú. Nói chung các loại giấy tờ trừ giấy vệ sinh.

4. Quán chỉ thu VND (Việt Nam đồng) mệnh giá không trên 500 ngàn đồng, dứt khoát không nhận ngoại tệ của các quốc gia khác.

5. Đọc xong bảng nội quy này tô bún nguội ngắt chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Ngay sau khi các báo đăng tải bảng nội quy bá đạo, có một không hai này, quán bún bò gân của anh Nguyễn Hoàng Anh Dũng bỗng nhiên đông khách bất ngờ. Rất nhiều khách đã tìm đến vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết để thưởng thức món bún bò gân. Lượng khách đông đến nỗi đến khoảng hơn 5 giờ chiều quán bún đã không còn gì để bán.

Tuy nhiên tấm bảng nội quy gây sốt của quán anh Dũng bất ngờ vừa bị bảo vệ dân phố phu phố 2, Q. 4 (Chung cư Tôn Thất Thuyết) tịch thu vào tối ngày 26/3.

Bảng nội quy ở quán bún bò gân của anh Dũng đã bị một cán bộ dân phòng tịch thu để chờ giải quyết. Ảnh: afamily Theo báo afamily, khi anh Dũng đang tiếp chuyện các bạn thì thấy một cán bộ dân phòng xuất hiện và cầm lấy 1 tấm bảng nội quy anh treo trên cánh cửa ra vào của chung cư.

“Lúc đầu tôi cứ tưởng anh dân phòng cầm tấm bảng để đọc nhưng sau khi cầm tấm bảng đầu tiên, anh ấy lại tiếp tục tiến về tấm bảng nội quy tôi treo trên vách tường đồng thời định gỡ luôn tấm bảng thông báo thời gian bán bún bò của tôi”, anh Dũng kể.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh Dũng tiến đến hỏi có chuyện gì xảy ra thì nhận được câu trả lời ngắn gọn “Công an tịch thu những tấm bảng này”.

“Tôi trực tiếp đến trụ sở dân phòng để hỏi đại diện công an khu vực vì sao lại tịch thu tấm bảng của tôi thì vị công an này cho rằng tấm bảng nội quy của tôi có nội dung phản cảm, cần phải tịch thu chờ cấp trên giải quyết”, anh Dũng kể. “Tôi nói với anh ấy rằng ai cũng biết tấm bảng nội quy hài chỉ là những điều hài hước, nhưng nếu cán bộ không cho phép thì tôi vui lòng chấp hành. Các anh có tịch thu gì thì cứ lập biên bản cho tôi, tôi sẽ lên phường làm việc đúng theo quy định của pháp luật. Vị công an này cho biết không cần biên bản gì, sáng ngày mai sẽ gửi thư mời cho tôi lên phường làm việc”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này.