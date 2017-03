Quán cà phê “chiều khách từ A đến Z”

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Công an phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện quán cà phê Hải Đăng ở địa bàn tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội do Hoàng Danh Lâm làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn mua bán dâm. Trước tình hình đó, chỉ huy Công an phường Dương Nội chỉ đạo tổ Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Khoảng 23h30 ngày 14-1, tổ công tác Công an phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra quán cà phê Hải Đăng của Hoàng Danh Lâm. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại 2 phòng trên tầng 2 của quán 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Ngay sau đó, chủ quán Hoàng Danh Lâm cùng 2 đôi nam nữ nói trên được đưa về trụ sở Công an phường Dương Nội.

Tại đây, cơ quan công an đã làm rõ 2 khách mua dâm là Nguyễn Văn C, SN 1989, HKTT tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội và Nguyễn Văn L, SN 1975, HKTT tại quận Ba Đình, TP Hà Nội. Hai gái bán dâm là Bùi Thị H, SN 1982, HKTT tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Hà Thị Ng, SN 1990, HKTT tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Thanh Hóa.

Qua đấu tranh khai thác, chủ quán Hoàng Danh Lâm khai nhận đã mở quán bán cà phê và nuôi nhân viên tại quán để bán dâm cho khách được khoảng 2 tháng nay. Để trốn tránh hành vi phạm tội của mình, khi khách đến uống cà phê có nhu cầu mua dâm, Hoàng Danh Lâm cho nhân viên tự thỏa thuận giá cả với khách rồi đưa khách lên các phòng ở trên tầng 2 của quán để thực hiện hành vi mua bán dâm còn Lâm bỏ đi ra ngoài làm như là mình “không biết, không dính dáng đến việc đó”.

Nhưng hàng vi ma mãnh đó của Hoàng Danh Lâm không qua được các trinh sát của Công an phường Dương Nội. Hoàng Danh Lâm còn cho biết, giá mỗi lần nhân viên bán dâm cho khách giá khoảng từ 100.000 - 150.000 đồng/lượt. Sau đó, Lâm cùng các nhân viên tự thỏa thuận ăn chia với nhau.

