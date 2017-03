Quán cà phê Kha Ly (đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, Long Xuyên -An Giang) được gọi là quán cà phê “May mắn”, vì trong 2 tháng liên tiếp gần đây, 2 người khách đến quán này uống cà phê đã may mắn trúng giải đặc biệt của vé số kiến thiết An Giang và Cần Thơ.

Đầu tiên là anh Nguyễn Mạnh Hiền, hiện công tác ở Trung tâm Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã trúng 7 vé đặc biệt của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 22-11-2012, với số trúng thưởng 942115; mới đây ông Trần Văn Xồm, ở phường Mỹ Xuyên (75 tuổi) trúng tiếp 2 vé đặc biệt của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, mở thưởng ngày 26-12-2012, với số trúng 228421. Theo NGỌC TÂN (An Giang Online)