Quân dân miền Trung căng mình đón bão

Những hộ gia đình Đức Phổ dùng bạt che muối tránh mưa sáng 6-10 - Ảnh: V.Hùng



Người già và trẻ em được di chuyển đến tạm trú ở đồn biên phòng An Hải (huyện Tuy An, Phú Yên). Ảnh: Dương Thanh Xuân.



Người dân xã Phổ Thạnh dỡ tôn hư thay ngói mới cho ngôi nhà sáng 6-10 - Ảnh: V.Hùng



Theo Nhóm PV Tuổi trẻ



Trước đó, sáng 6-10, trên địa bàn huyện Đức Phổ có mưa rất to. Theo ghi nhận, nhiều vùng thấp trũng đã có ngập cục bộ. Tại vùng biển Sa Huỳnh, mưa to kèm gió lớn đã xuất hiện nhiều đợt sóng cao.Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho biết tỉnh đã quyết định lập sở chỉ huy tiền phương đặt tại huyện Đức Phổ để chỉ huy công tác ứng phó với bão số 7. Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 7 do trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng và ông Lê Viết Chữ cùng các thành viên trong thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh điều hành, chỉ đạo công tác ứng phó với bão. Tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định các hồ chứa nước lớn trên địa bàn như Núi Ngang, Diên Trường,…đều được cho xả nước về lại mức nước chết để trong trường hợp mưa lớn gây lũ có thể cắt nước, giảm lũ cho vùng hạ lưu kịp thời.Ông Phan Văn Ơn, chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến sáng 6-10, tỉnh đã chủ động di dời 212 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, vùng lòng hồ thủy điện, vùng ngập lũ (Ba Tơ: 99 hộ, Sơn Tây: 11 hộ, Nghĩa Hành: 102 hộ) đến nơi ở an toàn. Tỉnh cũng đã lên phương án sẵn sàng di dời 13.600 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm trong trường hợp bão số 7 đổ bộ vào.Đến 5g sáng nay, Quảng Ngãi còn 489 phương tiện với 4.826 lao động còn ở trên biển. Trong đó, quần đảo Hoàng Sa còn 5 tàu với 72 ngư dân, Trường Sa 93 phương tiện với 1.971 ngư dân, vùng biển Quảng Ngãi còn 29 tàu thuyền với 170 ngư dân trên biển.Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng, các đài canh duy trì liên lạc với các phương tiện đang hoạt động trên biển, thông báo tình hình diễn biến bão số 7 và hướng dẫn các phương tiện phòng, tránh bão an toàn; rà soát, thống kê nắm chắc số người, phương tiện hành nghề trên biển.Lực lượng Quân khu 5 đã tăng cường về huyện Đức Phổ 100 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe lội nước, một xe tải, 4 canô để sẵn sàng hỗ trợ huyện khi bão vào.Ông Trần Em - phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ - đã đi thị sát tình hình neo trú tàu thuyền tại xã Phổ Thạnh và một số điểm dễ xảy ra sạt lở, đồng thời chỉ đạo các địa phương chống ngập, sạt lở, triều cường. Theo ông Em, gần 2.000 tàu thuyền của huyện đã vào bờ neo đậu an toàn.Đồn biên phòng Sa Huỳnh cũng đã thành lập tổ kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền của ngư dân. Thượng tá Lê Văn Đình, đồn trưởng đồn biên phòng Sa Huỳnh, cho biết: “Nếu ngư dân không chấp hành việc neo đậu đúng quy định thì đồn sẽ cử canô đến từng tàu “cưỡng chế”. Người dân phải tự ý thức bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Nếu ai vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Xã Phổ Thạnh đã tiến hành di dời bốn hộ dân ven bờ biển với 15 khẩu thôn Thạnh Đức 1 đến ở xen ghép với các hộ ở đất liền.Chiều 6-10, đoàn công tác của trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu đã về Quảng Ngãi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 7. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao sự tích cực của địa phương tỉnh Quảng Ngãi trong việc chủ động, nghiêm túc chỉ đạo của trung ương trong việc thực hiện các phương án phòng tránh bão, đặc biệt là đối với công tác tuyên truyền cho dân nắm bắt về tình hình bão số 7.Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý cơn bão số 7 còn diễn biến phức tạp và Quảng Ngãi là địa phương sẽ chịu ảnh hưởng nặng từ cơn bão này nên chính quyền địa phương, người dân không được lơ là, chủ quan, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác ứng phó với bão lũ, đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang, các điểm lũ tràn, sẵn sàng mọi công tác di dời dân. Trung ương sẽ theo dõi sát hoạt động của bão lũ để hỗ trợ Quảng Ngãi khi cần thiết. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã vào Phú Yên trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 7.Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bình Sơn, đến thời điểm hiện tại toàn huyện có 2.730 hộ dân với 13.570 khẩu đang nằm trong vùng cần di dời khẩn cấp đã được lực lượng tại chỗ túc trực sẵn sàng di dời. Những hộ nằm trong vùng nguy hiểm đã được di dời ngay trong sáng 6-10. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên... cũng được huy động và trong tư thế sẵn sàng. Hầu hết các phương tiện tại chỗ như canô, ghe máy, phao cứu sinh, xe vận tải nhỏ cũng được huy động.