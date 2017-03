Quán gội đầu tẩm quất kích dục

Ngày 17-12-2009, tổ công tác của lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Phương Liệt bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán gội đầu tẩm quất thư giãn ở 176 Phố Vọng, do Tống Văn Hùng, SN 1980, trú tại phường Phương Liệt làm chủ, đã phát hiện, bắt quả tang 4 nữ tiếp viên đang có hành vi kích dục cho 4 khách nam giới.

Khai thác các đối tượng bị bắt quả tang hành vi kích dục, cơ quan công an được biết Hùng đã tổ chức loại hình kinh doanh này từ giữa năm 2009. Mỗi lần khách thư giãn, Hùng thu 120.000 đồng, chia 1/2 cho tiếp viên.

Theo Hà Trang (ANTĐ)