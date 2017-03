Quản lý “quái xế” để chống đua xe

Thống kê của Công an quận Bình Thạnh, trong năm 2011, công an quận cùng các phường đã phát hiện và lập 1.272 biên bản vi phạm (chủ yếu là tụ tập thành đoàn, chạy lạng lách đánh võng, chạy biểu diễn, cổ vũ…), tạm giữ 1.272 xe máy. Theo báo cáo của UBND quận Bình Thạnh, trong năm 2011, tại Bình Thạnh đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông làm chết 25 người, 23 người khác bị thương. So với năm 2010, giảm được bảy vụ cùng 12 người chết và sáu người bị thương. Để làm tốt công tác kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, Sở GTVT yêu cầu UBND quận Bình Thạnh giải phóng mặt bằng để sở này mở rộng các giao lộ, nút thắc cổ chai như đường Vạn Kiếp, D2, Ung Văn Khiêm...