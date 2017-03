Quản lý tiền chất thuốc nổ yếu kém

Lưu huỳnh, magiê, acid đậm đặc… bán đầy ở chợ Kim Biên Theo Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, vụ cháy, nổ khiến các SV thiệt mạng là tai nạn đáng tiếc xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật chế tạo thuốc nổ của SV. Qua vụ này, Sở PCCC kiến nghị các cơ quan cần kiểm tra, giám sát được tình hình bán buôn các loại hóa chất có thể gây nổ, cháy cao; các chủ nhà trọ, cho thuê, cơ sở lưu trú cần quản lý, kiểm soát, phát hiện kịp thời các hoạt động có nguy cơ cao gây nổ, cháy tại cơ sở của mình. Người dân cần lưu tâm đến các hoạt động chế thuốc pháo, hóa chất dễ gây nổ, cháy để ngăn chặn hoặc báo cho chính quyền địa phương. “Sau vụ Phương “khói lửa” vào đầu năm 2013 làm 11 người chết, UBND TP đã cùng với sở, Công an TP.HCM, lực lượng quân đội... kiểm tra tình hình buôn bán hóa chất tại chợ Kim Biên, phát hiện rất nhiều hóa chất nguy hiểm có thể gây nổ, cháy như lưu huỳnh, magiê, acid đậm đặc... bày bán tại đây. Sở cũng đã xử phạt về lỗi vi phạm công tác an toàn PCCC, còn việc quản lý sâu hơn về hóa chất là do Sở Công Thương quản lý. Thực tế là có quá nhiều loại hóa chất nguy hiểm được bán, mua dễ dàng ở đây. Trong vụ nổ ngày 11-1, hiện SV Lê Văn Hạ đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu. UBND quận 10 đã quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình có SV tử vong và 5 triệu đồng cho SV bị thương. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân (tử vong và bị thương) 10 triệu đồng. Quản lý buôn bán tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ còn nhiều thiếu sót, yếu kém. Bất cứ ai ra chợ Kim Biên hoặc các cửa hàng hóa chất đều có thể mua và chế tác thuốc nổ. Công an TP đã có báo cáo, UBND TP có chỉ đạo kiến nghị về công tác quản lý nhưng việc quản lý tiền chất thuốc nổ được giao cho Bộ Công Thương, Sở Công Thương quản lý. Tại TP không có bất cứ doanh nghiệp nào được cấp phép mua bán tiền chất thuốc nổ nhưng tình trạng mua bán vẫn xảy ra. Thiếu tướng PHAN ANH MINH, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nói tại cuộc họp sơ kết vào ngày 8-12-2013