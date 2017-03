Quản sinh nội trú: Việc khó, thiếu tay nghề

Mùa luyện thi, phụ huynh các tỉnh lũ lượt đưa sĩ tử về TP luyện thi, trong đó không ít thí sinh luyện thi ở các trường nội trú. Điều đáng băn khoăn là giáo viên quản nhiệm khu nội trú, người quản lý phần lớn thời gian sống của học sinh thường là sinh viên mới ra trường, thiếu kinh nghiệm, không được đào tạo chuyên môn quản nhiệm.

Khóc ròng vì học sinh quậy

Anh HN quê ở Quảng Bình, tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành tự nhiên. Ở quê không xin được việc, HN vào TP.HCM được nhận vào một trường THPT dân lập khá lớn. Những tưởng sẽ được đứng lớp nhưng N. thất vọng khi biết công việc chỉ là quản lý học sinh nội trú nam cấp 3. Mỗi ngày N. cùng ăn, cùng ngủ, trông nom học sinh và lãnh thêm trách nhiệm truy bài cho chúng vào buổi tối.

Nhớ lại tối đầu tiên ngủ nội trú, N. kể: “Mấy đứa trong phòng thay phiên nhau ném dép vào tủ đựng đồ của tôi. Khi tôi bắt được tận tay, quát lên nghiêm khắc thì tụi nó quây lại, tính đánh hội đồng. Bức xúc quá, tôi nắm tay đứa cầm đầu, sẵn sàng nó tới đâu hay tới đó. Nhưng rồi chúng sợ và chịu ngủ yên. Từ đó, thầy trò quen dần, hiểu nhau thì nói chúng dễ nghe”.

Không như N., một thầy giáo trẻ khác đã bỏ đi ngay sau tối đầu tiên mà không một lời từ biệt. Ngoài chuyện học trò rải nguyên chai nước tương lên giường ngủ khi mất điện, thầy giáo này còn bị học sinh dọa chém và đánh như thể hiện truyền thống chào đón thầy mới.

Giáo viên quản nhiệm khu nội trú thường gánh trách nhiệm nặng nề và đối diện với nhiều tình huống khó xử. Ảnh minh họa: HTD

Số lượng giáo viên quản nhiệm nữ ở nội trú thường xuyên thay đổi người vì nữ ít chịu được áp lực từ học trò siêu quậy. Chuyện lấy quần áo cô cắt tanh bành, bỏ vào nhà vệ sinh hay thách thức “không biết cô phải nghỉ dạy trước hay em phải nghỉ học; tiền em đóng mới có để trả lương cho cô” đã khiến nhiều cô giáo trẻ khóc òa.

Học sinh nội trú không được phép dùng điện thoại di động. Mọi liên lạc đều thông qua giáo viên quản nhiệm. Khi phụ huynh gọi điện thoại cho phép, giáo viên mới cho học sinh ra ngoài dịp cuối tuần. Không ít giáo viên bị phụ huynh mắng oan khi gặp phải học trò “cao tay”. Mới đây, một nữ sinh trốn ra ngoài chơi bằng cách thuê người giả dạng làm phụ huynh tới trường xin phép cho con về nhà. Gia đình biết chuyện, gọi điện thoại trách móc, giáo viên bàng hoàng, đổ đi tìm học trò.

Sợ kiến thức mai một

Chăm lo cho học sinh từ miếng ăn, giấc ngủ, truy bài mỗi tối, giáo viên quản nhiệm khu nội trú gánh trách nhiệm nặng nề và phải đối diện với nhiều tình huống khó xử.

PC, Trường THPT Dân lập L. vừa giảng dạy kiêm quản nhiệm, đôi khi ở lại nội trú. Tối truy bài, nói nhẹ nhàng học sinh không nghe, C. buộc phải quát mắng để giữ trật tự. Nhưng khi cô trò rủ rỉ tâm sự, C. lại thấy thương và hiểu vì sao chúng có thái độ như vậy. “Nhiều em có tâm lý phản kháng, không muốn học khi bị ép vào nội trú. Nhưng có em lại chỉ thích ở trường. Cuối tuần, bố hoặc mẹ tới đón nhất định không đi” - C. chia sẻ.

Anh HN thì tâm tư: “Quản nhiệm học sinh ở độ tuổi cấp 2, 3 rất khó. Giáo viên dù thương nhưng không thể theo sát từng em vì vậy các em nhỏ dễ học theo nhau những thói xấu”. Năm học tới N. tính xin nghỉ để được chuyên tâm vào chuyên môn chứ không quản học sinh nữa. Anh tâm sự: “Cơ hội để được đứng lớp chính thức rất khó, ít nhất phải vài năm. Cứ như hiện giờ kiến thức tôi mai một đi và không được nâng cao”.

Qua trao đổi với một quan chức Sở Giáo dục TP.HCM cho biết việc lựa chọn giáo viên quản nhiệm là do các trường quyết định, Sở không quản và không đào tạo loại hình này.

Phải có kiến thức, kỹ năng tâm lý Tuổi teen hay có những cái bướng, cái lì, người lớn không am hiểu tâm lý thì khó dạy dỗ, hướng chúng đến cái tốt, cái đẹp. Không phải cái chướng nào của học sinh cũng là xấu. Có những học sinh chướng lì nhưng sâu thẳm bên trong bộc lộ cá tính rất hay, chỉ những người nhạy cảm, có kiến thức mới xử lý tốt đẹp mọi quan hệ thầy cô, bạn bè trong môi trường học đường. Trong môi trường nội trú có nhiều thói xấu dễ ô nhiễm, tệ nạn ăn cắp vặt tài sản của nhau, tụ tập đánh bài, ca hát gây ồn, trốn ra ngoài… Khi áp dụng kỷ luật nghiêm thì hiệu quả tức thì nhưng học sinh sẽ tìm mọi cách chống lại, lừa được giám thị, bảo vệ, thậm chí còn dùng tiền để mua chuộc... Thực tế, học sinh nội trú ở TP.HCM xuất thân từ gia đình khá giả ở các tỉnh. Những ngang ngạnh, bướng bỉnh của chúng luôn không có mục tiêu. Ví dụ như việc lấy trộm của bạn cái gì đó, có thể quăng sọt rác vì thấy ghét. Nếu dùng kỷ luật sắt để điều tra cũng không được. Ngược lại, bằng những câu chuyện tâm lý, người quản sinh lồng vào những câu chuyện về tình bạn thì học sinh sẽ ngấm dần. Thạc sĩ tâm lý TRẦN THỊ TÂM, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý Hồn Việt QUỐC VIỆT ghi

TRÙNG KHÁNH