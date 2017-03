Quân y Trường Sa cứu một ngư dân bị cá đâm

Lúc 8 giờ cùng ngày, tàu cá do ông Đoàn Văn Bông (ngụ xã An Ninh Tây) làm thuyền trưởng, đưa bệnh nhân Hoàng vào cấp cứu tại Trạm Tìm kiếm cứu nạn đảo Trường Sa trong tình trạng vết thương ở bàn chân đã hoại tử do bị mũi cá lê đâm thủng. Hiện anh Hoàng đang được các bác sĩ quân y trên đảo tiếp tục theo dõi, điều trị.

TẤN LỘC