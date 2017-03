Quảng Bình: Bỏng nặng vì dùng bật lửa để xem...bình xăng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) vừa tiếp nhận bệnh nhân Lê Thái Hậu (24 tuổi, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) trong tình trạng bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực, 2 cánh tay...





Được biết, trước đó do xe máy hết xăng nên Hậu đã lấy can đi mua xăng về đổ. Tuy nhiên, do chủ quan, vì trời tối nên Hậu đã bật lửa lên xem không ngờ gây cháy.





Hậu quả, anhHậu bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực và 2 cánh tay với diện tích khoảng 30%.

Theo Đình Phong (Dân trí)