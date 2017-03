Quảng Bình: Hàng trăm người dân vào hang đá trốn lũ

Hà Tĩnh: Yêu cầu không để dân đói, khát Tính đến chiều tối 7-10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có tám người chết, ba người bị thương. Bảy xã ở huyện Hương Khê bị lũ chia cắt. 26.000 ngôi nhà, 130 trạm xá và trường học bị hư hỏng. Tổng thiệt hại lên tới 850 tỉ đồng. Sáng 7-10, sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã về thăm bà con rốn lũ xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê). Phó Thủ tướng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ khó khăn đến tất cả bà con vùng đang bị lũ lụt nặng và các gia đình có người chết, mất tích và bị thương. Phó Thủ tướng cho biết tiếp theo việc hỗ trợ khẩn mì tôm, nước uống, Chính phủ quyết định cấp 1.000 tấn gạo, 100 tỉ đồng cho Hà Tĩnh. Nghệ An: nguy cơ dịch bệnh Sau lũ lụt, Nghệ An có nguy cơ lây dịch sốt xuất huyết và dịch heo tai xanh. Dịch sốt xuất huyết đã lan ra trên ba huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn với hơn 500 người mắc phải. Cơ quan Thú y vùng III cũng phát hiện thêm hai ổ dịch heo tai xanh ở xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) và Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc). Tỉnh Nghệ An đã có 35 xã của năm huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Đô Lương và TP Vinh có heo bị dịch. Cho đến chiều 7-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy hai ngư dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu bị chìm tàu. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu 14 ngư dân tỉnh Nghệ An và tỉnh Nam Định gặp nạn trên vùng biển Cửa Lò. Tỉnh Nghệ An có sáu người chết, ba người bị thương và hai ngư dân mất tích. Quảng Ngãi: ba tàu đánh cá mất tích Quảng Ngãi có ba tàu cá hoạt động vùng ở biển Bắc Trung Bộ bị chìm. Chủ các tàu này ở huyện Sơn Tịnh, huyện Đức Phổ. Riêng tàu QNg 44533 TS neo đậu tại cảng Sông Giang (Quảng Bình) bị nước lũ cuốn trôi, ba thuyền viên trên tàu mất tích. Hội An: sạt lở 200 m bờ biển Cửa Đại Mưa, sóng lớn làm 200 m bờ biển ở khu vực Cửa Đại bị phá vỡ. Xói lở vẫn đang lấn dần vào đường Thanh Niên ở ven biển, đoạn đi qua khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải (phường Cửa Đại). Hội An đã chi khẩn cấp hơn 800 triệu đồng để gia cố chống sạt lở đoạn bờ biển này. Dự án kè bờ biển Cửa Đại vừa được Thủ tướng phê duyệt nhưng chưa thể thi công vì đang là mùa mưa. Cứu kịp thời ba ngư dân bị nạn ở Trường Sa Chiều 7-10, Bộ Chỉ huy Vùng D Hải quân cho biết BV Quân y đảo Nam Yết, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) đã cấp cứu kịp thời ba ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị thương nặng do tai nạn khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa. Sáng 6-10, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đảo Sinh Tồn Đông, tàu đánh cá của các ngư dân bị hỏng máy. Ba ngư dân trên tàu lặn xuống biển để sửa chữa nhưng bị chân vịt của tàu quay trúng.