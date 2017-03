Quảng Bình: Tan hoang công trình nước sạch tiền tỉ

Nằm trong hệ thống dự án cấp nước sạch vệ sinh nông thôn với tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỉ đồng. Được đưa vào hoạt động từ năm 2001, chưa đầy một năm sau, những công trình này đã trở nên hoang phế.

Hệ thống bể chứa nước đầu nguồn bị đập vỡ tan hoang.

Theo mục tiêu dự án, khi những công trình này đi vào hoạt động, không chỉ gần 600 hộ dân ở hai thôn Thanh Xuân, Hợp Trung sẽ không còn phải dùng nguồn nước bị nhiễm phèn mà cả một số đơn vị cơ quan tại cụm trung tâm xã như trường tiểu học, trạm y tế, UBND xã... cũng được hưởng lợi. Nhưng hiện nay hai công trình này đã bị phá hỏng, hệ thống bể chứa nước đầu nguồn bị đập vỡ tan hoang, không còn khả năng tái sử dụng, ống dẫn nước đầu nguồn và trên 500 m ống dẫn nước chính bị lấy cắp.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết công trình này bị hư hỏng một phần do thi công chưa đảm bảo đúng kỹ thuật, rãnh lắp đặt ống dẫn nước không đúng thiết kế so với chiều sâu quy định, hệ thống ống dẫn nước quá bé so với nhu cầu của từng hộ dân, khi xảy ra hư hỏng không được bảo hành đúng cam kết...

QUANG NGỌC