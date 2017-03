Quảng Nam: Công ty Vàng Bồng Miêu có nguy cơ phá sản

Công ty này đang đứng trước nguy cơ phải ngừng sản xuất, thậm chí phải xem xét đến tình huống xấu nhất là tuyên bố phá sản vì sự quấy phá của “vàng tặc”.

Hàng trăm đối tượng xông vào cướp quặng của Công ty Vàng Bồng Miêu. (ảnh do công ty cung cấp)

Theo ông Tiên, liên tục cả năm nay việc sản xuất của công ty luôn hết sức bấp bênh do tình hình an ninh bất ổn trên địa bàn. “Vàng tặc” vẫn không ngừng hoạt động công khai, trên diện rộng và có tổ chức, ngang nhiên tấn công lực lượng bảo vệ công ty bất kể ngày đêm. Trước tình hình vô cùng phức tạp và nguy hiểm đối với tài sản và nhất là tính mạng của cán bộ, công nhân, nhân viên, chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại mỏ và nhà máy, ông Tiên đã kêu cứu tới UBND tỉnh Quảng Nam, đề nghị có biện pháp khẩn cấp để bảo vệ an ninh xã hội ở khu vực này.

Chiều 14-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh, cho hay hiện lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, làm rõ số đối tượng cầm đầu để xử lý nghiêm.

HẢI CHÂU