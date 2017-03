Quảng Nam đã khởi tố, điều tra 20 bị can tham nhũng

Trong năm 2012, thanh tra tỉnh này đã phát hiện ba vụ (tám người) có dấu hiệu tham nhũng với số tiền hơn 500 triệu đồng tại huyện Phú Ninh, Thăng Bình và đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Thanh tra tỉnh cũng đã triển khai 70 cuộc kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng về thi hành pháp luật phòng, chống tham nhũng tại 108 địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, năm qua công an tỉnh này đã xác minh, khởi tố và điều tra 10 vụ (20 bị can) tham nhũng. Trong đó có bốn vụ tham ô tài sản (bốn bị can); hai vụ lạm quyền khi thi hành công vụ (ba bị can); hai vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (12 bị can) và hai vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các tòa án đã thụ lý giải quyết ba vụ bị truy tố về các tội danh tham nhũng (ba bị cáo).

LÊ PHI