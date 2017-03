Quảng Nam: người dân hốt hoảng vì rung chấn mạnh

Một bức tường trong trường mẫu giáo Hoa Phượng, xã Trà Bui bị nứt toác sáng nay - Ảnh: Tấn Vũ





Người dân kéo nhau ra đường vì sợ nhà rung - Ảnh: Tấn Vũ



Theo TẤN VŨ (TTO)



Tại UBND huyện Bắc Trà My, tòa nhà trụ sở ủy ban rung lắc chưa từng có, nhiều người đang tham dự một buổi họp tại đây phải đứng dậy, ra khỏi phòng họp.Trong khi đó, tại các xã lân cận quanh thủy điện Sông Tranh 2 người dân lại một phen hốt hoảng khi chứng kiến cảnh đất rung, nhà đong đưa.Nhiều người bồng bế con chạy ra đường, nhiều người khác cố gắng thoát ra khỏi căn nhà vốn đã có những vết nứt.Tại trường tiểu học Hoa Hồng, xã Trà Bui, hàng trăm học sinh mẫu giáo phải chạy đến ôm các cô giáo vì sợ những rung chấn. Nhiều em khóc thét.Ngôi trường này cũng nằm trong tình trạng báo động khi hàng loạt bức tường bắt đầu nứt ngang, dọc.Những vết nứt còn mới nguyên mà theo các cô giáo thì chỉ mới xảy ra khi các trận rung chấn vừa xuất hiện gần đây.Hiện tại, chính quyền huyện Bắc Trà My đang trông chờ đoàn khảo sát của các nhà khoa học từ Viện Vật lý địa cầu vào kiểm tra.UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn gởi Thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương cầu cứu tình hình động đất tại Bắc Trà My để an dân lúc này.Đây là rung chấn thứ 10 mà người dân có thể cảm nhận được tại hiện trường. Rung chấn gần đây nhất xuất hiện vào lúc 7g 15 phút ngày 6-9.