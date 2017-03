Quảng Nam: Tính toán 'số phận' cho Chùa Cầu

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào sáng 17-8, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch TP Hội An (Quảng Nam), cho biết hiện nay Chùa Cầu đã xuống cấp trầm trọng nên cần được sửa sang, tu bổ lại kịp thời để phục vụ người dân và khách du lịch.

“Chùa Cầu là di tích quốc gia được công nhận vào năm 1990 và mang nét đặc trưng khi nói đến phố cổ Hội An. Tuy nhiên, việc xuống cấp của Chùa Cầu trong thời gian qua khiến các nhà chức trách phải tính đến phương án tu bổ khẩn cấp”, ông Dũng nói.



Gầm Chùa Cầu hư hỏng được gia cố. Ảnh: Huy Trường.

Theo ông Dũng, UBND tỉnh Quảng Nam và Hội An đã tổ chức cuộc hội thảo vào ngày 16-8 vừa qua để lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành. Tại hội thảo này, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phương án khác nhau để trùng tu Chùa Cầu. “Có hai luồng ý kiến, thứ nhất là sửa từng phần của Chùa Cầu, tức là hư ở đâu sửa ở đấy. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng nên tháo dỡ toàn bộ Chùa Cầu để xây dựng lại”, ông Dũng cho hay.



Khi PV đặt câu hỏi, trước hai luồng ý kiến trên, TP Hội An đã lựa chọn phương án nào? Ông Dũng thông tin: “Đến nay phía chính quyền Hội An vẫn chưa đưa ra việc lựa chọn phương án nào. Trước mắt là ghi nhận những ý kiến của chuyên gia, thời gian tới sẽ có các đoàn liên ngành kiểm tra lại thực trạng hư hỏng của Chùa Cầu rồi đưa ra phương án phù hợp nhất”.





Người dân tham quan Chùa Cầu. Ảnh: Huy Trường

Cũng theo ông Dũng, việc tháo dỡ toàn bộ Chùa Cầu để xây lại cầu mới sẽ đánh mất nguyên bản. Do đó, UBND TP Hội An cũng đang tiến hành kiểm tra lại hiện trạng hư hỏng của Chùa Cầu rồi mới tính đến phương án trùng tu chứ không thực hiện vội vã.

Về nguyên nhân TP Hội An tính tới việc trùng tu, sửa chữa Chùa Cầu. Ông Dũng cho rằng nguyên nhân thì có nhiều. Cụ thể như việc do tuổi thọ của Chùa Cầu đã quá lâu nên dẫn đến hư hỏng ở các cột, kèo và một số bộ phận gầm cầu. Thêm vào đó, Chùa Cầu nằm ở vùng rốn lũ Hội An nên ảnh hưởng trầm trọng dẫn đến việc xuống cấp nhanh của Chùa Cầu. Thêm vào đó, thời gian mấy năm gần đây, lượng khách du lịch tăng đột biến nên cũng ảnh hưởng đến việc hư hại cầu.



Được biết, trong buổi hội thảo trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh sau khi ý kiến các chuyên gia đã đồng tình với quan điểm tháo dỡ toàn bộ Chùa Cầu. Ông Thanh cũng nêu quan điểm nên sớm tiến hành, giải quyết triệt để các vấn đề về kết cầu, đảm bảo tính ổn định, lâu dài của khu di tích, gia cố vững chắc phần móng, trùng tu tổng thể triệt để trên cơ sở các nguyên tắc bảo tồn đi cùng cách tiếp cận toàn diện và đảm bảo tính chân thực, chính xác.