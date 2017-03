Quảng Ngãi: Bác bỏ tin đồn thất thiệt về sóng thần

Theo UBND xã Nghĩa An, vào khoảng 23 giờ ngày 3.9, sau khi rộ lên tin đồn sóng thần, nhiều người dân bắt đầu hoảng loạn.



Lo sợ, nhiều gia đình mang theo hành lý, mì tôm và tiền bạc, sử dụng mọi phương tiện, kể cả thuyền thúng để vượt sông qua các xã Nghĩa Phú, Nghĩa Hà (H.Tư Nghĩa), thậm chí có gia đình còn vượt xa hàng chục cây số lên TP.Quảng Ngãi lánh nạn.



Ngay trong đêm, UBND xã Nghĩa An đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh khẳng định đó là tin đồn thất thiệt, đồng thời huy động lực lượng chức năng của xã phối hợp cùng bộ đội biên phòng chốt chặn các ngã đường để giải thích, thuyết phục trấn an nhưng nhiều người dân vẫn không nghe.



Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ tin đồn thất thiệt này xuất phát từ đâu để chấn chỉnh, xử lý.



Theo Hiển Cừ (TNO)