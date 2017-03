Quảng Ngãi: Hàng chục con rắn độc “rong chơi” dưới chân hành khách

Vào thời điểm trên, hành khách Huỳnh Thị Điệp phát hiện có rắn bò dưới sàn xe khách BKS 43S-6136, do tài xế Dương Đình Sơn (ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển. Nghe tiếng chị Điệp hét, nhiều hành khách khác cùng nhìn xuống sàn xe thì thấy hàng chục con rắn bò tứ tung.









Một con rắn bò cả ra phía sau xe

Số rắn mái gầm bị khống chế

Theo Hồng Long (DT)



Ngay lập tức, tài xế cho xe dừng lại để hành khách xuống xe. Một số người dân sống gần đó nghe tiếng hô hoán đã chạy đến giúp đưa hành khách ra ngoài và bắt số rắn đang “tự do” trên xe.Qua xác minh ban đầu, số rắn trên xe khách là loại rắn cạp nong (có tên gọi khác là rắn mái gầm), là loại rắn cực độc. Rất may không có hành khách nào trên xe bị rắn cắn.Rắn bò tứ tung dưới sàn xe, chui vào giữa các khe hành lý, lại là rắn độc nên việc thu gom rắn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa và người dân có kinh nghiệm bắt rắn phải mất hơn 30 phút mới khống chế hết số rắn bò ra ngoài. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thu giữ hai bao tải có hàng chục con rắn khác.Theo tài xế Dương Đình Sơn, khi xe đến địa phận huyện Hà Lam (Quảng Nam), có một người phụ nữ đã giao vận chuyển hai bao hàng vào tỉnh Bình Định. Người phụ nữ này không nói rõ là mặt hàng gì, chỉ nói có thể để chung với các hành lý bình thường nên tài xế không ngờ trong bao có rắn.Vẫn còn bàng hoàng, chị Huỳnh Thị Điệp run rẩy: “Tôi cảm giác có con gì bò qua chân rất nhột, khi nhìn xuống thì thấy con rắn. Lúc này toàn thân tôi tái lạnh, tôi thụt chân lên băng ghế và hô hoán. May mà chưa bị cắn chứ không tiêu đời rồi. Chắc lần sau có đi xe khách như thế này, tôi không dám để chân dưới sàn nữa”.Sau khi số rắn trên xe đã được khống chế, một số hành khách vẫn chưa yên tâm nên đón xe khác để đi tiếp. Công an huyện Tư Nghĩa đang điều tra làm rõ vụ việc.