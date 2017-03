Quảng Ngãi hỗ trợ 400 tiểu thương vụ cháy chợ

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ 40 triệu đồng để giúp bà con bị thiệt hại trong vụ cháy chợ. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Theo Minh Phượng-Thị Hương (TTXVN/Vietnam+)



Ông Nguyễn Tăng Bính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, cho biết trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ, Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm hỗ trợ trong vòng 3 tháng với số tiền 3 triệu đồng/hộ/tháng để tiểu thương đảm bảo đời sống. Tỉnh sẽ xây dựng miễn phí chợ tạm ở đường Phạm Văn Đồng để tiểu thương trở lại kinh doanh trong vòng 2-3 năm, đồng thời cho xây dựng lại chợ mới.Tại buổi gặp mặt, nhiều tiểu thương mong muốn chính quyền thành phố có hướng chỉ đạo, giải quyết cụ thể và rõ ràng hơn. Ông Bùi Trí Thức, phường Nguyễn Nghiêm cho rằng mức hỗ trợ trên của tỉnh và Công ty Cổ phần nông sản không đảm bảo cuộc sống. Tiểu thương muốn biết bao lâu nữa chợ tạm sẽ hoạt động. Nhà nước hỗ trợ vốn trong thời gian bao lâu và mức lãi suất là bao nhiêu.Nhiều hộ tiểu thương tỏ ra bức xúc và chờ đợi câu trả lời chính xác của cơ quan chức năng về nguyên nhân xảy ra cháy. Bà Phạm Thị Hoàng Trang, phường Nguyễn Nghiêm cho biết mỗi gian hàng đều bắt buộc gắn một quả cầu chống cháy (680.000-700.000 đồng/quả) nhưng khi hỏa hoạn xảy ra, quả cầu chống cháy lại không hoạt động.Phát biểu chỉ đạo và kết luận, ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh tỉnh sẽ khẩn trương hỗ trợ cho tiểu thương theo kế hoạch trên. Chợ tạm sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 45 ngày. Tỉnh sẽ có trách nhiệm làm việc với Cục thuế để có chính sách miễn, giảm thuế cho tiểu thương, các loại thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng sẽ giảm tới mức tối đa.Lãnh đạo tỉnh yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn, chỉ đạo cơ quan quân sự thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng lập vành đai an toàn đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và đảm bảo an toàn những tài sản còn lại của các tiểu thương. Ngay sau buổi gặp mặt này, các cơ quan chức năng bố trí lực lượng đưa các tiểu thương vào chợ kiểm tra lại gian hàng của mình.Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến chiều 10/2 tỉnh đã nhận được gần 4 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ tiểu thương tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy Chợ trung tâm Quảng Ngãi.Cũng trong ngày 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các gia đình bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn cháy chợ.Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã quyết định gửi 500 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi để góp phần hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.