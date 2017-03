Quảng Ngãi: Lý Sơn hết bị cô lập

Như vậy sau hơn 10 ngày bị cô lập, hiện huyện đảo Lý Sơn đã thoát khỏi tình cảnh bị cô lập dẫn tới thiếu lương thực, thực phẩm, nhiên liệu.



Hiện vùng biển Quảng Ngãi đã bớt động, tuy nhiên gió vẫn còn mạnh cấp 6. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ mới giải quyết cho các tàu lưu thông từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn.Anh Lê Văn Tấn, thuyền trưởng tàu vận tải mang số hiệu QNg 0037 TS, cho biết tàu của anh chở theo gần 70 tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thịt heo, gia cầm, các mặt hàng tươi sống, nước uống, tạp hóa... là những mặt hàng đã cạn kiệt nhiều ngày qua.



Tàu chở dầu mang số hiệu QNg 0036 VTXD của anh Nguyễn Ngọc Nhiên cũng mang 25 tấn xăng, dầu cùng hàng trăm bình gas để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên đảo.Cùng với các tàu chở hàng, tàu chở xăng dầu, tàu cao tốc Lý Sơn do anh Nguyễn Thành Đạt làm thuyền trưởng cũng đã rời đất liền thẳng tiến ra đảo chở theo hàng trăm hành khách người Lý Sơn bị mắc kẹt trên đất liền nửa tháng nay.



Theo phản ảnh của người dân trên đảo, tuy đã có tàu ra nhưng lượng hàng hóa được vận chuyển ra đảo để phục vụ người dân mới chỉ nhỏ giọt do sóng gió còn to. Bên cạnh đó một số phương tiện tàu thuyền vận tải của địa phương có công suất nhỏ nên chưa thể ra vào đảo chở theo hàng hóa, lương thực. Một số mặt hàng như gạo, thực phẩm, xăng dầu... vẫn khan hiếm và có giá cao gấp 1,5 lần so với ngày thường.



Tại xã đảo An Bình, tình hình cạn kiệt và khan hiếm lương thực, thực phẩm vẫn tiếp tục bởi tàu thuyền từ đảo lớn sang chưa thể cập được bến. Lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo địa phương mở kho lương thực dự trữ của xã cấp phát gạo cho người dân cầm cự, đợi tiếp ứng từ huyện sang.





Ông Nhâm Xuân Sỹ - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi - cho biết trong hai ngày 7 và 8-11, không khí lạnh sẽ yếu đi nên đây là điều kiện thuận lợi để đưa hàng hóa, lương thực ra ứng cứu cho huyện đảo Lý Sơn. Tuy nhiên sau đó, từ ngày 10 trở đi Quảng Ngãi sẽ tiếp tục ảnh hưởng những đợt không khí lạnh tăng cường, vì vậy biển sẽ động rất mạnh nên tàu thuyền không được ra khơi. Đến sáng 7-11, vẫn còn khoảng 120 nhà dân ở xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ bị ngập nước với mức 0,5-1m. Riêng một số hộ dân ở các vùng trũng thôn Tấn Lộc và Vĩnh Tuy vẫn còn bị ngập 1-1,7m. Hiện UBND xã đã huy động 50 người cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 304 - Sa Huỳnh giúp dân di dời tài sản đến nơi cao ráo và di dời một hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn.Còn ở xã Phổ Thạnh có 40 hộ dân với 150 khẩu phải di dời chạy lũ. Nước lũ tràn qua quốc lộ 1A từ 0,7-1m gây khó khăn cho việc đi lại, làm sạt lở nhiều nhà cửa, đường giao thông, làm sập một căn nhà cấp 4, cuốn trôi khoảng 300 tấn muối, sáu hồ nuôi tôm và hai hồ cá của người dân địa phương.