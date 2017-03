Quảng Ngãi: Sẽ khởi tố vụ án xâm hại môi trường

Ông Nguyễn Tăng Bính - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kết luận thủy sản chết dưới sông Trà Khúc là do ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi vẫn không thừa nhận hành vi xả nước thải độc hại này. Thượng tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sẽ khởi tố vụ án Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về việc xả thải gây ô nhiễm sông Trà Khúc. Ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời giao UBND TP Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh thống kê số hộ bị thiệt hại do sông Trà Khúc bị ô nhiễm để tỉnh có hướng xử lý.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tịnh và UBND TP Quảng Ngãi thì sau thời điểm xảy ra hiện tượng thủy sản chết trên sông Trà Khúc, hơn 2.200 con vịt được thả trên sông cũng bị chết. Hiện cơ quan điều tra đang vào cuộc và sẽ có kết quả trong vài ngày tới.

LUẬN NGỮ