Quảng Ngãi: Trung Quốc lại bắt tàu đòi tiền chuộc

Tàu cá bị bắt giữ là tàu của ông Tiêu Viết Là (xã Bình Châu), trên tàu có 12 lao động.

Trước đó, ngày 25-3, ông Tiêu Viết Là gọi điện thoại về gia đình thông báo đã bị Trung Quốc bắt giữ hôm 21-3 khi đang đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa. UBND xã Bình Châu kiến nghị UBND tỉnh và cơ quan trung ương sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho ngư dân.

Đến chiều 26-3, tàu đánh cá QNg-B017-TS của ngư dân Phạm Văn Quang (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) có tám lao động bị mất liên lạc từ ngày 25-3 vẫn biệt tăm.

Cùng ngày, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ một tàu lạ tông chìm tàu NA-2218-TS do anh Nguyễn Văn Dân (trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển rồi bỏ chạy. Khi bị tông, tàu NA-2218-TS đang đánh cá ở tọa độ 18 độ 50 phút vĩ bắc - 106 độ 32 phút kinh đông. Các tàu đánh cá gần đó đã kịp đến cứu anh Dân cùng ba ngư dân trên tàu.

Q.CẦU - L.NGỮ - Đ.LAM