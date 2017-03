Quảng Ngãi: Xin phục dựng lăng cá Ông ở Lý Sơn

Lăng Chánh nằm trong khu vực đình làng An Hải đã được công nhận là di tích văn hóa quốc gia.



Lăng Tân thờ cá Ông ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Lăng này được xây dựng từ xa xưa nhưng rồi bị phá hủy thời chế độ cũ. Nay dân làng An Hải có nguyện vọng phục dựng trở lại để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, góp phần tạo nên quần thể kiến trúc tín ngưỡng ở khu vực đình làng An Hải đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch.

Quần thể này, bao gồm kiến trúc đình làng, nhà tiền hiền, miếu thành hoàng, miếu thờ thượng thiên, nghĩa tự và lăng Chánh.

Được biết ở huyện đảo Lý Sơn và các huyện ven biển Quảng Ngãi từ xa xưa người dân đã thờ cá Ông (cá voi).



Khu vực đình làng An Vĩnh nơi dự kiến sẽ phục hồi lăng Chánh thờ cá Ông ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Tại xã An Vĩnh huyện đảo Lý Sơn hiện có lăng Tân thờ cá Ông do dân góp tiền xây dựng. Đã có nhiều giai thoại dân gian về cá Ông cứu người trong sóng to, gió cả và trong điệu hát Bả trạo (tức hò chèo thuyền) cũng đề cập khá rõ vấn đề này.