Quảng Ninh - Hải phòng chịu ảnh hưởng bão số 7

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h sáng nay (13/8), tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày mai (14/8), tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 11 cấp 12. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, nhận định, hiện nay hướng đi của bão vẫn hướng vào vùng biển Trung Quốc và đi sâu vào đất liền. Tuy nhiên, đây là một cơn bão rất mạnh nên sức gió của nó vẫn quét rộng đến khu vực vịnh Bắc bộ.

“Từ sáng 13/8, vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 8 - cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13, biển động dữ dội. Dự báo vùng ảnh hưởng gió cấp 10 cũa bão là Quảng Ninh, khu vực Hải Phòng cũng có gió mạnh cấp 6- 7. Từ 15-17/8, bão số 7 cũng sẽ gây mưa to ở khu đông bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng). Các địa phương khác ở Bắc bộ cũng diễn ra mưa vừa, mưa to đến rất to trong 2 ngày tới ; vùng núi có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất” - ông Hải nói.

Chiều 12/8, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương họp khẩn bàn phương án ứng phó với bão mạnh trên biển Đông. Chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát yêu cầu khẩn trương kêu gọi tàu thuyền trên biển vào bờ hoặc trú tránh. Ở Hoàng Sa, thời gian chỉ còn trong đêm nay trước khi khu vực này có thể hứng chịu sóng gió tới cấp 10. Trên bờ, dù lũ đã xuống nhưng theo Bộ trưởng Phát, sẽ có thêm các sự cố bộc lộ ở các tuyến đê. Ông Phát bày tỏ sự lo lắng khi mưa lớn lại trút về miền Băc sẽ gây nguy cơ lũ trở lại trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình. Do đó cần gấp rút khắc phục sự cố ở các tuyến đê xung yếu, chuẩn bị ứng phó đợt lũ mới.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)