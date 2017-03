Quảng Ninh: Phát hiện tám lò than lậu

Theo cơ quan công an, trưa 29-12, tại khu vực đồi Bát Sắt (xã Việt Hưng, TP Hạ Long), Phòng Cảnh sát môi trường Công an Quảng Ninh đã kiểm tra, phát hiện một điểm khai thác than lậu, bắt giữ ba người trên. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận từ tháng 12-2009, Lý và Phương được Sơn thuê để khai thác than trái phép. Trung bình một ngày điểm lò khai thác được khoảng 10 m3 than.

Tiếp tục kiểm tra tại khu vực này, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm bảy điểm lò khai thác than lậu khác. Tuy nhiên, những người đang khai thác ở đây đều kịp chạy thoát. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

T.TÚ