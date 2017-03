Quảng Ninh: Tạm giữ 12 người trong vụ phản đối cưỡng chế

Theo đó, ngoài bảy người ra đầu thú, công an đã bắt khẩn cấp năm người gồm Nguyễn Thị Lan Phương (ngụ thị trấn Mạo Khê), Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Rỉu, Lê Văn Tho, Nguyễn Thị Chuốt (cùng ngụ xã Kim Sơn). Ngoài 12 người đã bị tạm giữ, Công an huyện Đông Triều cũng xác định có thêm ba người cầm đầu, tổ chức gây rối trật tự công cộng và cản trở giao thông. Hiện công an đang củng cố chứng cứ để xử lý.

Theo ông Vũ Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều, liên quan đến việc thu hồi đất dự án khu đô thị Kim Sơn do Công ty TNHH Thành Tâm 668 làm chủ đầu tư, tính đến ngày 24-12 đã có 65/74 hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay các đoàn thể của xã đang tiếp tục vận động chín hộ còn lại nhận tiền bồi thường.

K.LINH