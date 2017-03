Quảng Ninh: Tụt lò than làm một công nhân tử vong

Nạn nhân là anh Phạm Văn Bộ, thợ lò bậc 4/6, sinh năm 1988, quê thôn Áng Ngoại, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.



Lò than tụt, khiến anh Bộ bị than vùi lấp hoàn toàn dẫn đến tử vong. Xí nghiệp than Hà Ráng đang khẩn trương tìm thi thể thể nạn nhân dưới đống than bị tụt.



Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động trên./.

Theo Văn Đức (TTXVN)