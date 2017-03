“Quậy” đường phố, một giám đốc bị xử phạt

Ngày 18-1, sau khi cùng nhiều người khác nhậu ở một nhà hàng nhưng không thanh toán tiền đầy đủ, ông Dũng xảy ra cự cãi với nhân viên. Sau đó ông Dũng đến cổng bảo vệ Tỉnh ủy Tiền Giang chửi bới và đập vào cổng bảo vệ mặc cho cảnh sát bảo vệ nhắc nhở. Các chiến sĩ bảo vệ đã phải áp giải ông Dũng đến giao Công an phường 1 xử lý. Được biết, cuối năm 2012, ông Dũng cũng đã bị Công an TP Mỹ Tho ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng vì đã sử dụng dịch vụ viễn thông chửi bới nhân viên tổng đài VNPT khi cơ sở in của ông bị mất điện.

ANH HOÀNG