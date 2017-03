Quên thưa mẹ kế, bị cha đánh ngất xỉu

Chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ quan công an xử lý việc ông Nguyễn Thiên Huy (ngụ khu phố Nguyễn Trung Trực, phường 8) đánh trọng thương con gái là NPC (19 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên). Cùng ngày, bà Liễu Thị Hạnh Phương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 8, cho biết hội đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ bạo hành này.

Máu bầm tụ khắp nơi trên người C. do bị cha bạo hành. Ảnh: TL

Theo bà nội của C., trưa 10-11, khi đi học về C. quên thưa mẹ kế nên đến tối cùng ngày đã bị cha đánh đấm đến ngất xỉu rồi khóa cửa nhốt trong nhà. Hàng xóm thấy vậy gọi điện thoại báo cho ông bà nội của C. đến giải cứu. BV Đa khoa Phú Yên chẩn đoán trên người C. có rất nhiều vùng tụ máu bầm, nặng nhất là vùng mặt, mắt, hai bả vai; hiện không thể đi lại bình thường. Cũng theo bà nội của C., mỗi khi nghe vợ kế than phiền, ông Huy lại đánh đập hai chị em C.

TL