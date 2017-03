“Quý bà” thua bạc, thuê ô tô đi cấn nợ

Được biết, bà T. có gửi đơn đến Công an TP.HCM tố cáo ông Trần Văn Tài (ngụ Long An) chiếm đoạt xe ô tô hiệu Toyota Camry biển số 56N-9069 của bà. Khi công an mời đến làm việc, ông Tài khai bà Liễu là con bạc “khát nước” của các sòng bạc tại Campuchia. Bà Liễu có nợ ông Cường một số tiền khá lớn mà không có khả năng chi trả. Do đó, ông Cường gợi ý bà Liễu về Việt Nam thuê ô tô sang Campuchia giao cho Cường trừ nợ. Nghe vậy, bà Liễu đến Công ty NV thuê xe ô tô hiệu Toyota Camry với mức thỏa thuận 2 triệu đồng/ngày. Chiếc xe này do bà NTBT (ngụ quận 8) cho Công ty NV thuê để công ty này cho thuê lại. Sau khi thuê xe, bà Liễu giao cho ông Tài mang sang Campuchia giao cho ông Cường. Tuy nhiên, bà Liễu quay sang tố cáo ông Tài chiếm đoạt ô tô của bà. Trong khi cơ quan đang làm rõ thì bà Liễu bỏ trốn khỏi địa phương, ông Cường cũng ở hẳn Campuchia.

Công an đề nghị bà Liễu, ông Cường sớm đến trình diện tại Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM (324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10), nếu quá thời gian một tháng sẽ bị xử lý theo luật định.

TUYẾT KHUÊ