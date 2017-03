Quy định có nhưng phạt thì khó!

Ông Ngô Anh Phát, Chánh thanh tra xây dựng quận 4, cho biết: Nghị định 23 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng có quy định phạt tổ chức, cá nhân thi công không che chắn, để rơi vật liệu xuống khu vực xung quanh. Cho nên cơ bản là vẫn phạt được.

Tuy nhiên, vấn đề tiếng ồn thì hơi... căng! Nghị định 23 không quy định xử phạt hành vi xây dựng gây tiếng ồn. Điều 8 của Nghị định 150 năm 2005 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có phạt hành vi “gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung”. Theo đó, việc làm ồn ào trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tiếp xúc người viết, một số cơ quan công an phường bảo: Quy định như vậy nên nếu có người gây ồn ngoài giờ quy định trên thì coi như thua!

Về phía các cơ quan xây dựng, công an địa phương, tiếp xúc người viết, họ khẳng định trước giờ chưa thấy quy định về phạt công trình xây dựng gây tiếng ồn.

Thật ra Điều 12 Nghị định 81 năm 2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có quy định: Từ 6 giờ sáng đến 22 giờ, nếu hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép dưới 1,5 lần thì bị phạt từ 200.000 đồng đến một triệu đồng; vượt từ 1,5 lần trở lên bị phạt từ 1-3 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau: Tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép dưới 1,5 lần thì phạt từ 5-7 triệu đồng; trên 1,5 lần thì phạt từ 8-12 triệu đồng.

Như vậy, luật thì có. Thế nhưng nhiều quận, huyện như quận 4, 12, Bình Thạnh... cho biết chưa nhận được khiếu nại và cũng chưa xử phạt công trình xây dựng nào do thi công gây ồn. Mà “có khiếu nại đi nữa thì cũng khó xử lý” - Chánh thanh tra xây dựng quận Bình Thạnh Ngô Mạnh Chung bày tỏ. “Nếu có đơn khiếu nại, chúng tôi xuống hiện trường thì công trình lại không còn ồn nữa. Muốn bắt quả tang thì quận phải có máy đo âm thanh của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các quận lại hầu như không có máy này” - ông Chung cho biết. Cũng theo ông Chung, việc phạt vì tiếng ồn vượt quá chuẩn cho phép trước nay thường chỉ được áp dụng đối với các cơ sở sản xuất.

Vậy có thể ban hành quy định thời gian phải ngừng thi công cho người khác nghỉ ngơi?

Kỹ sư Phan Phùng Sanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật xây dựng TP, nhận xét: Nếu làm như vậy sẽ gỡ đầu này mà lại vướng đầu kia! “Ban ngày thành phố kẹt cứng nên phải cấm xe tải, container vào. Sau 9 giờ tối, các phương tiện này mới được vận chuyển nguyên vật liệu cho công trình. Vậy sao cấm họ ban đêm không được thi công?” - ông Sanh phân tích.

Một cán bộ Sở Xây dựng cũng nhận định khi công trình xây dựng, dù bằng kỹ thuật thi công hiện đại như thế nào cũng không thể tránh khỏi việc gây ồn xung quanh. “Vì tình hình đất chật người đông, nhà cửa san sát, công trình lại cận kề khu dân cư nên ta đành phải chấp nhận trong một thời gian” - ông bày tỏ.