Quy định mới về Công an hiệu, phù hiệu Công an nhân dân

(Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN)



Cụ thể, Công an hiệu hình tròn, đường kính 36 mm, ở giữa có ngôi sao năm cánh màu vàng nổi trên nền đỏ, vành khăn trong và vành khăn ngoài màu vàng, hai bên giữa hai vành khăn có hai bông lúa màu vàng nổi trên nền xanh lục thẫm, phía dưới ngôi sao có hình nửa bánh xe, giữa nửa bánh xe có chữ lồng "CA," bánh xe và chữ CA màu vàng, bên ngoài Công an hiệu có cành tùng kép màu vàng bao quanh liền thành một khối cao 54 mm, rộng 64 mm.



Về phù hiệu, cành tùng đơn của sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ và học viên Công an nhân dân, Nghị định 29/2016/NĐ-CP quy định, đối với trang phục thường, khi mang cấp hiệu trên vai áo, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, học viên Công an nhân dân phải đeo phù hiệu màu đỏ ở cổ áo, giữa nền phù hiệu gắn Công an hiệu đường kính 18 mm. Riêng cấp tướng phù hiệu viền 3 cạnh màu vàng.



Đối với trang phục lễ phục, khi mang cấp hiệu trên vai áo, sỹ quan Công an nhân dân phải đeo cành tùng đơn màu vàng ở cổ áo. Cấp tướng có thêm ngôi sao 5 cánh màu vàng trong lòng cành tùng.



Nghị định cũng quy định rõ, nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán, sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục Công an nhân dân. Trường hợp vi phạm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử vi phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.



Nghị định có hiệu lực từ 6/6/2016./.

Theo Vietnam+