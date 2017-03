Quyền của “hiệp sĩ” tới đâu?

Ngày 19-11, Câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tội phạm bán chuyên trách phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một đã làm lễ ra mắt với 87 thành viên, trong đó có sáu “hiệp sĩ” được UBND phường cấp giấy chứng nhận CLB phòng chống tội phạm. Ông Lê Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, Chủ nhiệm CLB Phòng chống tội phạm, trả lời báo Pháp Luật TP.HCM:

. Thưa ông, việc UBND phường thành lập CLB phòng chống tội phạm dựa trên những căn cứ nào?

+ Chúng tôi căn cứ vào Quyết định số 203/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của CLB phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi là một tổ chức xã hội tự nguyện, chỉ hoạt động trong phạm vi của phường thôi.

Giờ tỉnh đã ban hành chỉ đạo cho 14 xã, phường trên địa bàn thị xã thành lập CLB. Phường tôi đã có mô hình này từ năm 2004 nhưng lúc đó mới chỉ mang danh “Tổ phòng chống cướp giật ban ngày”, chưa có quy chế hoạt động. Đến nay có quy chế hoạt động cho CLB rồi, chúng tôi củng cố thêm lực lượng để thành lập hoạt động lại.

Lễ ra mắt CLB và cấp thẻ cho “hiệp sĩ” phường Phú Lợi. Ảnh: CTV

. Thẻ chứng nhận là “hiệp sĩ” do ai cấp, thưa ông?

+ Do UBND phường Phú Lợi cấp, có tham mưu chỉ đạo từ công an thị xã. Về chuyên môn nghiệp vụ do công an thị xã hướng dẫn.

. Với trách nhiệm công dân, khi phát hiện đối tượng phạm tội quả tang, mọi người đều có quyền bắt giữ giao công an xử lý. Việc UBND phường cấp thẻ như nói trên, vậy nhiệm vụ của “hiệp sĩ” có khác gì so với người dân bình thường không?

+ Quyền và nhiệm vụ bắt tội phạm của “hiệp sĩ” không có gì khác so với người dân bình thường. “Hiệp sĩ” lúc này kết hợp với người dân chứ. Chẳng hạn khi người dân báo tin, anh em “hiệp sĩ” lên đường làm nhiệm vụ ngay. Không có đội này cũng được nhưng có thì hoạt động sẽ có hiệu quả hơn.

“Hiệp sĩ” có quyền không khác gì người dân nhưng có CLB thì hoạt động trấn áp tội phạm quy củ hơn. Hiện CLB sử dụng chung quy chế ban hành của UBND tỉnh. Còn đội trấn áp tội phạm thuộc CLB thì đang đề nghị phía công an thị xã có tham mưu hoàn thành quy chế áp dụng cho đội này khi trấn áp tội phạm.

. Ông có nghĩ tới trường hợp “hiệp sĩ” có vượt quá chức năng của mình do có “thẻ” không?

+ “Hiệp sĩ” phải kết hợp với công an đi kiểm tra, tuần tra chứ. Phải có công an đi cùng. Mình chỉ bắt giữ rồi giao công an xã, phường gần hiện trường. Đúng là chỉ bắt giao thôi.

. Trong Quyết định 203/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế hoạt động CLB phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh chưa đề cập tới chế độ cho “hiệp sĩ” gặp rủi ro khi trấn áp tội phạm?

+ Về chuyện này chúng tôi đang rối đây. Đội trấn áp tội phạm là tổ chức xã hội tự nguyện mà. Tôi đang xây dựng một đề án vận động ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các “hiệp sĩ”. Chẳng may bị tai nạn hay bị cướp tấn công chẳng hạn, rồi chi phí cấp xăng dầu cho anh em hoạt động. Chỗ này tôi đang xây dựng đề án vận động mạnh thường quân đóng góp, kết hợp trích 10% tổng quỹ an ninh quốc phòng trong năm để cho anh em hoạt động.

Đó cũng mới chỉ là hỗ trợ, còn chế độ chưa có. Trong đội có anh em là dân phòng, đội quy tắc… thì có hưởng theo quy định, còn anh em vô ngang thì chưa có. Tôi đang lập đề án lo nguồn kinh phí đủ lớn để sẵn sàng lo cho phương án “hiệp sĩ” gặp rủi ro. Kinh phí từ vận động mạnh thường quân, quỹ an ninh-quốc phòng; kết hợp cân đối ngân sách địa phương nữa.

. Đó cũng không phải là chế độ được, thưa ông?

+ Chưa, vì đội nằm trong tổ chức tự nguyện, không đưa vào chế độ nào được hết. Không nằm trong chế độ dân phòng, dân quân cũng không, bảo vệ dân phố cũng không. Do vậy tôi rất băn khoăn. Anh em thanh niên hoạt động tự nguyện do tinh thần quả cảm vậy thôi, họ chưa đòi hỏi tới chuyện tiền bạc. Trong vụ “hiệp sĩ” tại huyện Tân Uyên chết do tai nạn khi đuổi bắt tội phạm cũng do địa phương và doanh nghiệp hỗ trợ thôi.

Cả nước hiện giờ có hơn 6.000 CLB phòng chống tội phạm nhưng chưa có CLB nào được chế độ cả. Tôi đang có hướng làm văn bản kiến nghị với phía tỉnh xem có hỗ trợ kinh phí hoạt động cho “hiệp sĩ” hay không.

Ngày 9-11-2010, chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quyết định số 4929, củng cố, bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, kèm theo danh sách 87 người. Trong đó có sáu cá nhân trong đội phòng chống tội phạm bán chuyên trách được cấp thẻ chứng nhận. Ngày 15-11, UBND phường Phú Lợi có thông báo việc phân công trách nhiệm thành viên, hội viên CLB phòng chống tội phạm. Chiều 20-11, ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một, cho biết: Chúng tôi đang nhân rộng mô hình CLB phòng chống tội phạm trên địa bàn. Các CLB được công an thị xã tham mưu, đồng thời quản lý về mặt nghiệp vụ. Quyết định 203/2006 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của CLB phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn ký tháng 8-2006. Quy chế gồm sáu chương, chưa đề cập chế độ chính sách cho người tham gia trấn áp tội phạm gặp rủi ro.

VÕ BÁ