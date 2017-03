Quyết định của chánh thanh tra “đá” quyết định của phó giám đốc

Đảng ủy dân chính đảng tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra xác minh đơn tố cáo ông Trương Trọng Tuấn, Chánh thanh tra Sở Y tế, “có nhiều dấu hiệu bất minh” trong suốt thời gian 15 năm giữ chức vụ này.

Xử lý sai nhiều vụ

Trước đó, theo kết luận năm 2009 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận, việc xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Y tế chưa đúng quy định về mức khung xử phạt, thực hiện xử phạt chưa công bằng. Cụ thể, nhiều trường hợp vi phạm cùng một nội dung nhưng có trường hợp xử phạt đúng quy định, có trường hợp xử dưới khung, thậm chí có trường hợp chỉ phạt cảnh cáo. Thanh tra Sở Y tế còn ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính quá thời hạn so với ngày lập biên bản; giảm mức tiền xử phạt không có căn cứ. Ngoài ra, nhiều trường hợp bệnh nhân chết tại một số bệnh viện trong tỉnh nhưng lại để kéo dài không giải quyết dù UBND tỉnh nhiều lần có văn bản yêu cầu làm rõ.

Vượt quyền lãnh đạo?

Tháng 6-2009, Chi nhánh Công ty Cổ phần quốc tế Việt Am tại Đà Nẵng có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xin phép được tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí bằng máy ION cho người cao tuổi, người nghèo trên địa bàn.

Qua xem xét, bà Trịnh Thị Mùi, Phó Giám đốc Sở Y tế, có văn bản đồng ý cho công ty này hoạt động nhưng quy định rõ: Chỉ được phép sử dụng sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, không được giới thiệu quá phạm vi ứng dụng theo chứng nhận của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, tháng 9-2009, ông Tuấn lại tự ý ra văn bản gửi một số cơ quan chức năng trong tỉnh nhận định việc Sở Y tế ra văn bản trên là nhiều sơ hở, thiếu chặt chẽ. Văn bản này đề nghị đình chỉ ngay hoạt động của Chi nhánh Việt Am Đà Nẵng. Văn bản cũng nói rõ: “Riêng Công ty Cổ phần quốc tế Việt Am TP.HCM đã đăng ký đầy đủ giấy tờ tại Thanh tra Sở nên được phép hoạt động trên địa bàn Bình Thuận” và đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho công ty này hoạt động. Điều khó hiểu là trước đó Thanh tra Bộ Y tế đã có công văn gửi thanh tra sở y tế các tỉnh, thành thông báo việc sản phẩm của Công ty Cổ phần quốc tế Việt Am TP.HCM quảng cáo nhiều chức năng chữa bá bệnh trong khi chưa được tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo là vi phạm. Thanh tra bộ cũng đã yêu cầu thanh tra sở y tế các tỉnh, thành tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo của công ty này để xử lý theo quy định.

Bức xúc trước cách làm của thanh tra Sở Y tế, bà Trịnh Thị Mùi đã làm đơn khiếu nại yêu cầu làm rõ. Tháng 4-2010, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã ra thông báo kết luận văn bản của phó giám đốc sở là chặt chẽ, không sơ hở, đúng quy định của Bộ Y tế và thông tin khuyến cáo của Thanh tra Bộ Y tế. Việc chánh thanh tra sở gửi văn bản đi nhiều nơi bác hoạt động công ty này, đề xuất cho công ty kia là không đúng chức năng, nhiệm vụ...

NGUYỄN PHÚ NHUẬN